山海落笔处，共富入万家

好评如潮 2026-10-28 18:28:26

共同富裕从来不是飘在云端的宏大口号，而是落在大地、扎根山海的生动实践。9月29日，省直机关“共富心桥汇”39个项目签约落地温州山区海岛，覆盖海洋渔业、文旅康养、民生保障等领域；文成“红色领航·共富云江”项目获中央5000万元资金支持，覆盖36个行政村。一纸项目协议、一笔帮扶资金，正是在浙南的群山与碧海之间，一笔一画书写共同富裕的时代答卷。但答卷的分数不在签约现场，而在村口的工坊里、渔嫂的订单里。检验共富成色的，从来是三句话：资源能不能变成产业，产业能不能变成收入，收入能不能长久。

以项目为墨，共富红利触手可及。

共富的成色，藏在一个个落地生根的项目里。过去温州不少山区海岛守着好山好水，却苦于缺少资金、平台与渠道，优质资源难以转化为增收优势。文成的解法是把两条线拧成一股绳：“云江记忆”文旅带以刘英纪念馆为核心串联12处红色遗存，年新增研学1.35万人次；“云江渔集”产业带落地科技鱼药GMP产研基地，把淡水渔业做全链条。红与绿不再各说各话，而是共生为一门生意。洞头则向海要“技术含量”，水产种业项目从良种攻关到全链增值，把“靠海吃海”换成“科技兴海”。对当地群众而言，共富不再是新闻里的词语，而是村里新建的养殖基地、提档升级的文旅点位、拓宽销路的特色农产品——项目落地，红利才落地。

以就业为桥，山海人家就近安身。

山海相隔，却可以同心相连；城乡有距，不妨携手互补。省直机关牵线搭桥，把城市的技术、市场、思路引向山区海岛，搭建起山海协作的连心桥。而这座桥最温暖的成果，是让一个人不必远行。洞头“渔家厨娘”带动2900余名渔家厨娘灵活就业，东岙顶村合作社吸纳50余名闲置妇女，增收超400万元。鹿西岛渔嫂石献珠说，以前只会做家务，参加“黄鱼宴”厨师班后在家做菜，收入稳定又体面。文成桂山乡的育苗基地靠国家级蔬菜科技小院把季节性生产拉成11个月常年运营，带动80余人就业，桂库村来务工的龙通美说得朴素：外出打工不方便，这里离家近，挺方便。“体面”和“方便”两个词，比任何产值数字都重。不用背井离乡，不必骨肉分离，既能踏实增收，又能陪伴老人、照料孩子——山海联动真正托举的，是普通人安稳的日子。

以机制为帆，民生福祉久久绵长。

共富不是一阵风式的短期帮扶。检验它能否长久，要看两件事：钱怎么分，事谁来盯。文成把中央资金形成的资产全部确权至36个行政村，创新“保底收益＋二次分红＋30%收益倾斜低收入农户”机制，年带动村集体和农户增收814万元——资产留在村里，收益才留得住。另一头是监督。39份协议最怕停在纸上，关键在跟踪问效的钉子能不能钉到底。文成把项目纳入市级督导清单，建“镇专班＋村监督员＋第三方监理”三级管控，钱花到哪、活干到哪、人挣多少，都有人盯着。产业兴旺是基础，民生保障才是底色；随着项目持续推进，道路更通畅，基层医疗、养老服务也在同步提质。以党建领航稳住方向，机制管住长远，才能让山海间的群众长久稳定共享发展成果。

山有所兴，海有所旺。一个个项目在山海间落地生根，一份份希望在百姓心中生长。温州山区海岛的实践告诉我们：共同富裕，写在青山碧海间，更写进千家万户的美好生活里。

作者：黄益然

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com