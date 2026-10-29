全市服务业扩能提质工作推进会召开
温州网讯 昨天，全市服务业扩能提质工作推进会暨“链长制”第一次全体会议召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述，认真落实省委省政府决策部署，锚定目标、加压奋进，全面推进服务业扩能提质，全力打造东南沿海现代服务业中心城市，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范持续注入新的动能。
张文杰肯定各地各部门前阶段工作取得的积极成效，指出“链长制”是推动服务业扩能提质的重要抓手，要切实发挥“链长制”作用，坚持因链施策，抓实源头工作，树立经营理念，更大力度补齐短板、放大优势，推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质、多样化、便利化发展。
张文杰强调，要抓布局优化，加快构建“一主引领、两翼拓展、多点支撑”的空间发展格局，切实做到错位发展、集聚发展；要抓重点赛道，围绕“6+4”重点产业和57条细分赛道，落实落细针对性工作措施，推动优势赛道率先形成示范效应；要抓主体培育，育强企业梯队，打造品牌矩阵，加强场景创新，推动服务业经营主体量质双提升；要抓平台提能，巩固提升一批传统平台、谋划建设一批“三新”平台、争取落地一批专业化平台，为重点产业培育壮大提供有力的平台支撑。要抓项目带动，统筹抓好项目招引、项目谋划和项目建设，持续壮大服务业新增长点。
张文杰强调，要聚焦聚力落地见效，强化全方位工作保障。加强统筹调度，推动市、县、镇街三级高效贯通、部门协同发力；加强政策支持，把惠企政策落到实处，把有限的资源用到发展潜力最大、牵引带动作用最强的行业领域；加强要素供给，积极盘活低效用地、闲置空间、“金角银边”等资源，创新轻资产融资模式，有力助推服务业重点行业高质量发展。
市领导李宁、徐育斐、崔波参加会议。
来 源：温州日报
记者 黄荣杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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