国字号民俗体育盛会周六启幕 世界冠军免费教学

温州都市报 2026-10-29 08:23:13

10月31日至11月1日，2026全国跳绳公益推广大篷车活动暨楠溪江民俗体育精英赛将在永嘉县大若岩镇哈比特部落文化艺术村启幕。

温州网讯 10月31日至11月1日，2026全国跳绳公益推广大篷车活动暨楠溪江民俗体育精英赛将在永嘉县大若岩镇哈比特部落文化艺术村启幕。

作为全国跳绳公益推广大篷车活动首次落地温州楠溪江，赛事突破传统室内赛场，将竞技、冠军展演、公益教学、标准推广、非遗展示与山水文旅体验有机融合。现场将上演“六艺同台”，集中展演跳绳、石锁、空竹、武术、健身气功、花样爬行六大民俗体育项目；无极球、瑜伽、民族舞、古典舞、传统兵器、武术内功功法等特色节目轮番登场。赛事坚持全年龄段、零门槛理念，设置个人30秒单摇跳、30秒双摇跳、花样跳绳自选套路、双人一分钟一带一跳等项目，并开设公益跳绳课堂，邀请世界冠军、国家级高级教练免费教学，普及科学健身和运动防护知识。

据组委会负责人介绍，活动最初计划参赛300人，最终参赛运动员突破800人，非遗大师、吉尼斯达人将齐聚楠溪江畔。参赛人群横跨幼儿园、中小学、高校，天津、广东、上海、江苏、安徽、福建等多地民俗体育爱好者报名赴约，温州本地运动达人更是踊跃参与。

永嘉是千年山水诗发源地、中国民俗文化之乡，目前正全力推进楠溪江国家5A级旅游景区创建，深耕“体育+文旅+公益”融合模式。为放大“赛事带旅游”效应，活动推出专属文旅福利，所有参赛人员凭参赛证可免门票游览永嘉各大核心景区，沉浸式感受诗画永嘉的生态风光、非遗民俗与人间烟火。

本次活动由国家体育总局社会体育指导中心、中国毽球跳绳协会主办，温州市体育局、永嘉县人民政府承办，中共永嘉县委宣传部、永嘉县文化和广电旅游体育局、永嘉县大若岩镇人民政府等协办。

来 源：温州都市报

原标题： 国字号民俗体育盛会周六启幕 赛事开设公益跳绳课堂，邀请世界冠军免费教学

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com