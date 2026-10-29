温州晚报 2026-10-29 08:39:24

10月28日，记者从温州市政务服务局了解到，为进一步提升企业群众办事便利度，温州市政务服务中心（温州市民中心）已正式在“浙里办”APP上线线上预约服务，企业和群众可提前24小时在线选择办事时段，覆盖工作日正常办公、午间延时和周六无休等多个场景，进一步减少现场排队等候时间，提升办事便利度。

温州网讯 昨天，记者从温州市政务服务局了解到，为进一步提升企业群众办事便利度，温州市政务服务中心（温州市民中心）已正式在“浙里办”APP上线线上预约服务，企业和群众可提前24小时在线选择办事时段，覆盖工作日正常办公、午间延时和周六无休等多个场景，进一步减少现场排队等候时间，提升办事便利度。

本次推出的线上预约服务共设置三类可预约场景，满足不同群体的办事需求。其中工作日正常办公时段支持全业务预约，不限办理事项类型；工作日午间12:20-14:00同样开放全业务预约，方便上班族利用午休时间办理相关业务，无需特意请假调整工作安排。每周六9:00-11:30、13:30-16:30的无休时段（国家法定节假日除外），开放医保、社保、公安、公积金四大类共56项高频业务预约，覆盖异地就医备案、社保信息变更、出入境证件办理、住房公积金提取等群众日常需求量大的事项。

据了解，市民完成预约后需提前15分钟抵达现场，在取号自助机上完成签到取号，即可按预约时段优先办理业务。预约全流程均可在“浙里办”APP内完成：登录后将城市定位切换至温州市（市本级），在应用服务栏点击“政务预约”入口，即可选择对应预约类型，挑选合适的日期和空闲时段，填写申请人信息并确认后，即可收到预约成功的提示。系统同时支持预约全周期管理，市民可在“我的预约”页面查看全部订单状态，并可对尚未到办理时间的订单自主取消，避免出现超时未履约的情况。

温州市政务服务局相关负责人表示，此前，不少市民反映，部分热门业务高峰时段排队时间较长，工作日办事需要调整工作时间，午间和周末到窗口又常遇到部分业务无法办理的情况。此次线上预约服务上线后，市民可以根据自己的行程灵活选择办事时间，错峰前往窗口，既减少了现场等待时长，也让政务服务时间安排更贴合普通上班族的作息节奏。后续，温州市政务服务中心还将根据预约运行情况和市民反馈，动态调整可预约事项范围和时段设置，进一步优化办事体验。

来 源：温州晚报

原标题： 温州市民中心办事可线上预约

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com