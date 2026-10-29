温州都市报 2026-10-29 08:41:45

10月29日至11月2日，以“浙里来消费·AI尚新生活”为主题的2026金秋消费季活动将在温州科技广场举行。

温州网讯 10月29日至11月2日，以“浙里来消费·AI尚新生活”为主题的2026金秋消费季活动将在温州科技广场举行。作为全省金秋消费季系列促消费活动的重头戏，此次活动以人工智能为主题，聚焦新供给、新赛道、新模式、新场景展开，全面激活金秋消费市场活力。活动现场总面积约2万平方米、近400个展位，设置九大消费模块，呈现“从现代生活到未来生活”的时空跨越。

温州城市风采馆以12个县（市、区）“一区一主题”的城市馆，勾勒出民营经济底色下的时尚产业与消费场景。鹿城聚焦鞋业AI智造，龙湾彰显本土品质，瓯海展现世界超市，洞头融合海岛文旅，乐清融汇雁荡山水与老字号，瑞安打造童趣IP，永嘉展开楠溪文旅长卷，文成主打舌尖风味，平阳深耕大黄鱼，泰顺带来山城本味，苍南乐游嗨购，龙港碰撞谷子经济。

浙江产业特色馆，把全省各地享誉全国的产业集群搬进同一片空间，老字号与经典产业数字化、时尚化转型的最新成果同台可鉴。沪苏皖好物馆则汇聚长三角品牌好物，上海老字号伴手礼、潮流国货美妆，江苏纺织精品、前沿科创品牌，安徽智造产品、徽派文创与特色农产品毗邻而陈。进口好物站汇聚全球好物，可一站式购齐全球好物。

130多个品牌组成的“美食嘉年华”方阵，汇聚全国市井烟火与浙江非遗老字号，从武汉热干面、重庆酸辣粉到温州鱼丸，一口吃遍大江南北；新疆红枣、湖岭牛肉干等特色农产原产地直供；鲷鱼烧、舒芙蕾、泰式炒酸奶等轻食潮味扎堆。

潮趣生活空间汇聚浙江省新消费创新大赛获奖品牌。智能家居区域，国补政策、智能门锁、按摩椅、家电家居实景体验一站打卡；科技区域有脑科学智能指环、折叠电动车、腰部助行外骨骼等硬核产品；文创与百工技艺同台，瓯绣、黄杨木雕、木活字可看可玩可体验。

低空体验空间把“低空经济”搬进商圈，让普通市民近距离接触无人机设备商业化应用的样貌。机器人服务空间让机器人从展台上的模型，变成走进日常的伙伴。

车旅生活空间里，新能源汽车、房车休旅、车载智能、汽车补能和后备箱市集联袂登场，打造车轮上的车旅智能生活新现场。

来 源：温州都市报

原标题： “浙里来消费·AI尚新生活”2026金秋消费季今天开始啦

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com