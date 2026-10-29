中国新闻网 2026-10-29 08:54:46

据西班牙《国家报》当地时间10月28日报道，西班牙首相桑切斯宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。

据西班牙《国家报》当地时间10月28日报道，西班牙首相桑切斯宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。

据西班牙媒体及路透社报道，当地时间28日上午，西班牙卡斯蒂利亚-拉曼查自治区首府托莱多附近发生的高速铁路列车相撞事故已造成68人死亡。

关于事故原因，西班牙交通大臣表示，这起列车相撞事故是由铁路网安全系统电脑故障所致。事故具体原因仍有待相关调查机构和司法部门进一步查明。

来 源：中国新闻网

原标题： 西班牙列车相撞已致68人死亡，首相宣布全国哀悼三天

本文转自：温州新闻网 66wz.com