西班牙列车相撞已致68人死亡，首相宣布全国哀悼三天
中国新闻网 2026-10-29 08:54:46
据西班牙《国家报》当地时间10月28日报道，西班牙首相桑切斯宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。
据西班牙《国家报》当地时间10月28日报道，西班牙首相桑切斯宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。
据西班牙媒体及路透社报道，当地时间28日上午，西班牙卡斯蒂利亚-拉曼查自治区首府托莱多附近发生的高速铁路列车相撞事故已造成68人死亡。
关于事故原因，西班牙交通大臣表示，这起列车相撞事故是由铁路网安全系统电脑故障所致。事故具体原因仍有待相关调查机构和司法部门进一步查明。
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原标题： 西班牙列车相撞已致68人死亡，首相宣布全国哀悼三天
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