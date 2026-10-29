央视新闻 2026-10-29 08:54:46

西班牙首都马德里与安达卢西亚之间的高速铁路28日发生两辆列车相撞事故。事发地位于马德里以南的托莱多附近。托莱多所在的卡斯蒂利亚-拉曼查自治区政府通报称，截至目前，事故已造成至少68人遇难，数十人受伤。救援行动仍在继续，根据当地报告，伤亡人数或将进一步上升。

西班牙首都马德里与安达卢西亚之间的高速铁路28日发生两辆列车相撞事故。事发地位于马德里以南的托莱多附近。托莱多所在的卡斯蒂利亚-拉曼查自治区政府通报称，截至目前，事故已造成至少68人遇难，数十人受伤。救援行动仍在继续，根据当地报告，伤亡人数或将进一步上升。

事故已致68死

西班牙宣布全国哀悼三天

卡斯蒂利亚-拉曼查自治区主席埃米利亚诺·加西亚-帕赫28日表示，此次事故遇难者人数已上升至68人，数十人受伤，死亡人数可能还会增加。另据中国驻西班牙大使馆消息，相撞列车上有4名中国公民，1人腿部受轻伤。

据悉，两列列车均从马德里出发前往塞维利亚，共载有约540名乘客。

△西班牙首相桑切斯

西班牙首相桑切斯28日在列车相撞事故区域附近的应急指挥中心表示，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。桑切斯说，“整个西班牙都沉浸在悲痛之中”，政府当前的首要任务是救助事故受害者及其家属，尽最大努力搜寻幸存者，并为伤者提供物质和心理援助。西班牙政府表示将彻查事故原因。

关键录音曝光

致命时间线还原

当地时间28日，西班牙方面披露了托莱多省高铁特大追尾事故的核心原因。

△西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特

西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特在当日下午的发布会上，将事故定性为“电脑通信故障叠加人为指令错误”。与此同时，三段关键调度通话录音的曝光，进一步还原了事发的致命细节。

据普恩特透露，当日8时30分左右，因三台电脑出现通信故障，导致托莱多省乌尔达车站的相关控制系统瘫痪，全长63公里的铁路区间失去安全保护，区间内所有列车随即触发自动制动停驶。

随后，位于马德里阿托查的24小时调度控制中心接管了系统指挥权。最新曝光的三段通话录音证实了此后的致命操作：调度中心操作员向距离停驶的伊尔约公司列车约25公里的西班牙国家铁路公司列车下达指令——“断开连接，重新连接，恢复正常速度行驶”。

该指令直接违反了安全规程。规程要求，在系统故障区段，列车应以目视方式或限制40公里/小时的速度行驶。此外，调度员在未确认前方列车已安全驶离区间的情况下，便允许后方列车全速推进。

根据官方公布的时间线，8时36分至8时52分，西班牙国家铁路公司列车在红灯信号下以约200公里的时速行驶了25公里，最终猛烈撞击了停在轨道上的伊尔约公司列车，酿成惨剧。

总台现场直击

救援行动继续

西班牙国民警卫队28日公布了事故现场航拍视频。另据紧急救援部门消息，相撞的两车共有3节车厢脱轨并坠下路堤。

有乘客在回忆事故发生时的情况时称，“列车突然从后面撞了上来，我们接着就看到列车出现在左侧，一切都翻倒了。有些人被甩到空中，伤势严重。”

总台记者在现场看到，在事故发生约五个小时后，救援行动仍在进行，现场道路已封闭。此外，在临时安置点，西班牙相关部门工作人员正在协调乘客转运工作，派出多辆大巴车陆续分批接走滞留旅客。

相关部门深入调查

区间高铁暂停售票

目前，西班牙交通部及事故技术调查委员会正结合调度数据及系统日志，对该起涉及技术故障与人为指令疏漏的特大事故展开深入调查。

据悉，由于此次事故，西班牙国家铁路公司已暂停马德里和安达卢西亚自治区之间的高铁列车售票，直至今年12月。不过，如果西班牙国家铁路管理局提前重新开放该线路，西班牙国家铁路公司将恢复该线路的运营。目前，铁路管理局尚未公布高铁列车服务暂停的具体时长。

来 源：央视新闻

原标题： 西班牙高铁相撞致68死 调度录音曝光还原事发经过

本文转自：温州新闻网 66wz.com