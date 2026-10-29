央视体育 2026-10-29 08:54:46

北京时间10月28日下午，西班牙皇家马德里俱乐部通过西甲联盟致函中央广播电视总台，正式就其球员姆巴佩的负面言论向中国人民道歉。

北京时间10月28日下午，西班牙皇家马德里俱乐部通过西甲联盟致函中央广播电视总台，正式就其球员姆巴佩的负面言论向中国人民道歉。

皇马在道歉信中说，我们的俱乐部对中国怀有深深敬意，其历史、文化和他们的国民。此外，还有数以百万计的中国球迷对皇家马德里怀有深厚的感情与敬意。

皇马俱乐部在信函中展示了姆巴佩此前所发表的公开道歉声明，表示该球员本人对其言论表达了悔意，并重申了对中国人民的尊重。

皇马在信函中说，皇家马德里俱乐部重申其对尊重价值观的承诺，不同文化间的共存与理解，希望继续加强将皇马与中国及其人民紧密相连的友谊与感情纽带。

此前，针对28日上午皇马就姆巴佩涉华负面言论的表态，中央广播电视总台体育青少中心发言人表示，姆巴佩的出格言论触犯了底线，超出言论自由的范畴。姆巴佩本人是皇马球员，皇马俱乐部难辞其咎。故此，我们不认可皇马方面坚持认为的姆巴佩“从未有意冒犯、同时主张球员有权表达个人主张”的解释，不接受皇马这样的态度。发言人重申，伤害中国人民感情的言行自然会遭到中国社会各界的共同抵制。在皇马的道歉没有到位之前，一切免谈。

来 源：央视体育

原标题： 向中国人民道歉！总台确认收到皇马道歉函

本文转自：温州新闻网 66wz.com