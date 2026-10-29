俄美乌三方谈判日期将公布，俄方称不邀欧洲参加
央视新闻客户端 2026-10-29 08:50:10
当地时间10月28日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄方不打算邀请欧洲方面参加乌克兰问题谈判。乌沙科夫说，俄美乌三方谈判的日期将很快公布，但他未确认谈判定于11月10日举行。
当地时间10月28日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄方不打算邀请欧洲方面参加乌克兰问题谈判。乌沙科夫说，俄美乌三方谈判的日期将很快公布，但他未确认谈判定于11月10日举行。
同日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，一旦莫斯科、华盛顿和基辅代表在阿布扎比举行的乌克兰问题三方谈判日期确定，克里姆林宫将予以公布。
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原标题： 俄美乌三方谈判日期将公布，俄方称不邀欧洲参加
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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