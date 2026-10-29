俄美乌三方谈判日期将公布，俄方称不邀欧洲参加

央视新闻客户端 2026-10-29 08:50:10

当地时间10月28日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄方不打算邀请欧洲方面参加乌克兰问题谈判。乌沙科夫说，俄美乌三方谈判的日期将很快公布，但他未确认谈判定于11月10日举行。