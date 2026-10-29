央视新闻 2026-10-29 08:52:56

28日，国家文物局在澳大利亚国家美术馆接收了澳方向我国返还的2件流失文物。

28日，国家文物局在澳大利亚国家美术馆接收了澳方向我国返还的2件流失文物。

此次澳大利亚返还的2件文物，为中国北宋皇陵永昌陵文官像头部和永裕陵武官像头部，国家文物局接到群众举报线索后，会同公安部及河南省文物公安部门开展调查，形成证据材料，于2025年启动追索工作。中澳双方密切合作，最终实现2件流失文物回归祖国。

中方表示，推动流失文物返还原属国，是维护各国文物安全、尊重各国人民文化权益和民族情感、守护人类文明成果的正义之举。此次合作，是中澳两国共同践行国际公约、保护文化遗产的重要成果，将进一步促进中澳两国人文交流和民心相通。

澳方表示，文物返还不仅是实物的移交，更体现了对文化遗产的尊重、责任担当和国际伙伴关系。此次返还有助于深化澳中友好关系，推动双方在文化遗产保护领域持续开展合作。

文物均属于宋代石刻艺术代表性遗存

永昌陵、永裕陵坐落于河南巩义，这里留存着国内规模最大、保存相对完整的北宋皇陵石刻群，有人像、瑞兽等造型丰富、雕刻精湛的石像生，本次回归的文官、武官像头部，属于宋代石刻艺术的代表性遗存。

28日，两件流失澳大利亚的中国文物，在多方配合下，成功回归祖国。这一次回来的是两位大宋官员石像的“头”。它们的身子一千年来历经战火和岁月侵蚀，站在麦田里一步未挪。

河南省文物考古研究院研究馆员 孙新民：宋陵的石像生，可以说是代表了宋代石雕艺术的高峰。雕刻得非常逼真，应该是按照当时的装束雕刻的。

本次返还的两件被盗文物，一件出自北宋开国皇帝赵匡胤的永昌陵。按宋代礼制，帝陵神道上共有4尊文官像和4尊武官像，永昌陵被盗的石像头部，是离帝陵最近的一尊文官像，手持笏板，站在神道西侧首位一千多年了。

武官像头部，则出自变法皇帝宋神宗的永裕陵。

如今，两件文官、武官石像的头部，终于回归。千年守望，归来不是终点。在宋陵，还有近千件石像生守望着麦田。对这些文物的守护，还在继续。

中澳合作

多批流失文物艺术品回归中国

近年来，中澳两国在文化遗产保护及流失文物追索返还领域持续开展合作，已促成多批流失文物艺术品与古生物化石返还中国。

中澳两国同为联合国教科文组织1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》缔约国，2009年签署了《中华人民共和国国家文物局与澳大利亚环境、水、遗产和艺术部关于文物保护的谅解备忘录》。在国际公约和谅解备忘录框架下，两国持续开展合作。

2015年，澳大利亚向我返还1件“观音像”，这是中澳文物追索合作的首个标志性成果；

2023年10月，澳方再向我国返还4件流失文物艺术品与1件古生物化石，包括北朝至唐彩绘陶制人物骑马俑、隋晚期至唐铜鎏金佛立像、明清时期牺尊、清代发簪和晚侏罗世至早白垩世潜龙化石。

这些文物艺术品和古生物化石具有较高的历史、艺术与科学价值。此次返还，是中澳两国在流失文物追索返还领域的又一次成功合作。

来 源：央视新闻

原标题： 澳大利亚向我国返还2件流失文物

本文转自：温州新闻网 66wz.com