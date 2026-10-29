温州都市报 2026-10-29 08:53:11

前天，乐清市民陈先生反映，他在理想汽车温州乐清零售中心订购了一辆理想汽车，临近提车却被告知电池供应商变更，与当初官方承诺不符。

温州网讯 “9月7日14时47分，锁单购买理想MRGA，明确说好是宁德时代电池，等了快50天，马上要提车了，突然打电话告诉我电池换成了其他品牌。”前天，乐清市民陈先生反映，他在理想汽车温州乐清零售中心订购了一辆理想汽车，临近提车却被告知电池供应商变更，与当初官方承诺不符。

消费者：

临近提车却被告知更换电池品牌

陈先生告诉记者，理想汽车官方曾发布公告称，从9月7日15时及之后锁单的用户，将切换为理想自研5C三元锂电池，预计11月起开始交付。

“销售人员一再强调，9月7日15:00前锁单的用户，订单承诺配置宁德时代电池。”于是，陈先生于当天14时47分支付定金5000元锁单，下定理想MRGA，总计524800元，并配合完成后续购车按揭手续。

“我本来已经订了另一个品牌的车，为了买理想汽车，我把之前订单取消了，5000元定金也退不回来了。”陈先生说，自己出于对理想品牌的信任才做出这一选择，没想到临近提车却出了变故。

前几日，陈先生突然接到理想汽车温州乐清零售中心的电话，被告知车辆电池并非宁德时代，而是其他品牌。陈先生表示无法接受。

“对方告诉我，10月27日18时前未交付尾款，订单就被取消，给出的协调方案是定金‘退一赔一’，这对我来说太不公平了。”陈先生说，“事情还没协商妥当，订单就要被强制取消了。”

当记者问及陈先生的诉求，陈先生提出，希望门店赠送价值约15000元的变色玻璃作为补偿，被门店拒绝。

门店：

双方达成一致，车辆交付按计划推进

针对陈先生反映的情况，理想汽车温州乐清零售中心作出回应。该门店工作人员表示，门店已与陈先生充分沟通，目前双方就处理结果达成一致，车辆交付正按计划推进。

据该门店工作人员介绍，陈先生于9月7日14时47分订购宁德时代电池版本理想MEGA，受电池供应商影响，原订单配置无法继续推进交付。针对受影响用户，公司依规统一提供两套可选方案：方案一为电池更换为连山电池版本，以确保继续顺利交付，并额外赠送五年理想用车服务包畅享版；方案二为用户直接办理退订，按照相关法律规定执行“退一赔一”标准，即退还5000元定金，再赔付5000元。

工作人员称，连山电池及其保障计划提供电池不自燃终身保障、碰撞不起火终身保障等承诺。经充分沟通，陈先生选择方案一。

针对此前“10月27日18时前取消订单”的说法，该门店解释称，这是公司依据原计划产能交付时间，并结合用户实际决策周期给出的沟通时间节点，并非强制执行，也不是取消订单。

来 源：温州都市报

原标题： 临近提车却换电池品牌 车主不接受“退一赔一”方案

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com