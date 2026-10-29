温州都市报 2026-10-29 09:00:30

电信诈骗团伙的“车手”上门取钱，竟然还随身携带“记录仪”，全程拍摄交接现金画面！近日，市公安局鹿城区分局江滨派出所查获一诈骗案件。

温州网讯 电信诈骗团伙的“车手”上门取钱，竟然还随身携带“记录仪”，全程拍摄交接现金画面！近日，市公安局鹿城区分局江滨派出所查获一诈骗案件。

“我被骗了很多钱。”辖区群众吴女士报警求助。经了解，吴女士在家刷视频时，偶然看到一个投资平台，平台客服不停吹嘘平台开网店稳赚不赔、轻松获利。在骗子层层话术的诱导下，吴女士按照对方的指引，通过银行卡转账往平台充值。等到想要提现时，吴女士却发现平台账户余额无故被冻结。

随后，骗子谎称需要“解冻充值”，诱导吴女士邮寄现金9.1万元，之后又说服她线下当面送现金16.5万元。就在骗子想要实施第三次线下取现时，吴女士越想越不对劲，带着疑虑赶到派出所求助。

民警汪秦智凭借敏锐的反诈嗅觉，当即判断这是一场针对老年群体的新型投资理财诈骗。于是汪秦智以吴女士名义，与平台客服线上持续聊天周旋，不动声色稳住诈骗分子，顺势敲定线下取现交易的时间地点。派出所同步制定抓捕方案，在接头点位提前布控，一张抓捕大网悄然铺开。

当天中午时分，吴女士前往约定地点交付现金，便衣民警隐蔽布控、紧盯现场，等待抓捕时机。就在现金即将完成交接的一刻，埋伏的民警迅速出击，当场抓获两名嫌疑人，成功拦下17.2万元养老钱。嫌疑人现场自以为能留证避险的拍摄视频，则成了他们作案的铁证。

目前，案件还在进一步侦办中。

警方提醒：短视频平台推送的高收益投资、轻松开网店项目，大多都是诈骗陷阱。凡是以账户冻结为借口，诱导你邮寄现金、线下当面交钱解冻的，一律是诈骗！遇到可疑情况，请第一时间拨打110报警。

来 源：温州都市报

原标题： “车手”携带“记录仪”上门取钱 民警周密布控拦截下17.2万元

通讯员 陈丽慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com