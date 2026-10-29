温州日报 2026-10-29 09:04:28

浙江省2027届高校毕业生温州专场招聘会（宏志助航）暨“来温州·创未来”温州市高校毕业生就业招聘大会火热举行。现场汇聚344家优质用人单位，国央企、行业头部企业与本土龙头企业同台揽才，分设智能制造、人工智能、教育培训、新材料生环、文创设计、商贸金融、建筑工程等特色专区，释放超1.2万个岗位需求，广纳青年英才。

温州网讯 10月28日下午，秋日暖阳洒落在温州大学大学生活动中心，连片帐篷次第铺开，学子们攥着简历，在各个展位间穿梭涌动，人气火爆的摊位前，求职队伍蜿蜒排开。浙江省2027届高校毕业生温州专场招聘会（宏志助航）暨“来温州·创未来”温州市高校毕业生就业招聘大会正在此火热举行。

现场汇聚344家优质用人单位，国央企、行业头部企业与本土龙头企业同台揽才，分设智能制造、人工智能、教育培训、新材料生环、文创设计、商贸金融、建筑工程等特色专区，释放超1.2万个岗位需求，广纳青年英才。

什么样的青年，是企业想要的人才？

正泰集团展位前人头攒动，是全场人气最高的点位之一——学生们挤在队伍里，有的低头翻看手里的简历，有的侧耳聆听前方求职者和招聘专员的交谈，暗暗记下岗位要求。

摊位上的简历越堆越厚。“活动开启到现在两个多小时，已经收到近三百份简历。”正泰集团招聘专员告诉记者，“本次招聘会，我们共放出700多个校招岗位，其中本科生入职技术岗，年薪约为10万-15万元，研究生普遍在12万-18万元，职能岗年薪则在9万元上下。”不过，该招聘专员也表示，薪资并非固定标准，会结合学生在校获奖情况、英语四六级水平以及个人综合表现综合核定。

“比起亮眼的成绩单，我们更看重年轻人的成长性。”招聘专员强调，机械、电气专业学生如果主动自学AI相关知识、愿意跟进新技术，会非常加分。

企业寻找的，是保有探索欲、具备自主学习能力的求职者。

华峰集团作为地方龙头企业，其展位前同样围满学生。“我们今天大概收到百来份简历，收获颇丰。”华峰集团招聘专员王晨帆表示，企业深耕化工材料赛道，会优先招聘高分子、化学、化工专业的学生。另外，在筛选简历时，学历、绩点、在校获奖情况都是重要参考，在校期间的项目实践经历更是加分项。

与私企看重专业功底、成长潜力不同，学校选人更看重教育初心与长久的育人自觉。温州外国语小学计划借本次招聘会招录语文、数学、英语、科学等主科专任教师。该校学术校长黄茂法阐述了对求职者的期待：“热爱教育、有足够耐心陪伴引导孩子，是从教的第一要义；另外，每一届学生学情会变化，孩子的心理、社会需求都在更新，老师必须保持学习者的姿态，持续复盘调整。”

青年学子向往什么样的岗位？

招聘会现场，人潮一拨接着一拨涌向各个摊位，每一份随着人潮递出的简历背后，都藏着年轻人各不相同的择业期待。

土生土长的温州姑娘周睿研，是温州大学人文学院历史学（师范）2025届毕业生，眼下在一家晚托机构工作。这次重返母校招聘会，她目标清晰，一心寻找历史教师岗位。“还是想找一份更稳定、离家更近的工作。”

当天，她一共投出两份简历。她把校园人文氛围，放在择业考虑要素首位：“我很看重学校的人文氛围，希望团队氛围融洽，大家能够舒心共事。”

而温州大学经济与管理学院大四学生唐巧，有着不一样的求职思路。她所学专业为金融工程，当天一共投出五份简历，主攻金融相关岗位，同时也愿意尝试直播新业态赛道。“我最看重企业的发展前景和薪资待遇。金融行业变化快，我希望平台有清晰的成长通道，自己能跟着企业一起积累经验、稳步成长；合理的薪酬也是对个人价值的认可。”

一旁的人社服务专区，还有职业规划导师现场“坐诊”，一对一为求职者理清求职思路：薪资洽谈时要问清薪资构成、发放时间、绩效考核规则；要注意劳动合同里岗位约定、工时制度、社保公积金缴纳等核心条款；明确试用期期限、工资底线、解除条件等法律规定。

另外，针对不同学子的职业规划疑虑，导师也会给出差异化指导。比如，面对正在备考教师编制的师范生，导师会帮忙梳理时间线，区分校招、编外岗位与编制考试的节奏，并建议对方把握住本次招聘会机会投递保底岗位，稳步推进笔试复习，做到求职备考两不误。

来 源：温州日报

原标题： 万岗送抵“家门口” 浙江省2027届高校毕业生温州专场招聘会侧记

记者 潘培期 实习生 黄耀毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com