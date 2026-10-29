龙湾区委书记夏禹桨督查安全生产、消防安全和生态环境工作

龙湾发布 2026-10-29 09:03:48

10月28日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨督查安全生产、消防安全和生态环境工作。

10月28日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨督查安全生产、消防安全和生态环境工作。他强调，要坚决扛起"促一方发展、保一方平安"的政治责任，坚持底线思维、问题导向，注重源头严防、过程严管、末端严治，推动风险隐患排查整治常态长效，以高水平安全和高品质生态保障经济社会高质量发展。

在温州中牙模具有限公司，夏禹桨走进生产车间，实地查看现场作业环境，仔细询问隐患整改措施落实情况。他指出，企业必须严格履行安全生产主体责任，对排查发现的各类隐患逐项对标整改、按期对账销号。同时要着眼长远，抓实抓细后续厂房日常管理，推动安全管理融入生产经营各环节，从源头上防范化解安全风险。

瑶溪街道龙山寺西侧碎石场，地块内碎石堆问题较为明显。夏禹桨现场察看生态环境问题整改进度，研判后续整治举措。他要求属地街道及相关职能部门要统筹调配作业力量，加快渣土、碎石清运处置。要坚持整改与管护同步推进，完善区域常态化巡查监管机制，持续巩固治理成效，坚决防范问题反弹回潮，不断改善周边区域环境质量。

来到浙江东风化工有限公司，夏禹桨详细询问整改进度和源头管控措施落实情况，他强调，要压紧压实整改责任、紧盯时间节点，加快问题整改进度，确保各项任务提前保质完成。要从严抓好关键环节风险管控，加密监测频次，以真实准确的监测数据检验整改成效。属地街道与行业主管部门要靠前服务、协同攻坚，在技术指导、要素保障、验收把关上一体联动，形成齐抓共管合力，确保问题按期销号。

深浦管阀“厂中厂”区域，多家小微经营主体同场作业。夏禹桨边走边看，详细了解承租企业生产经营状况，重点检查消防设施配备、疏散通道畅通等情况，仔细询问隐患整改推进情况。他强调，出租方要切实履行统一管理责任，将承租企业安全条件纳入准入核查，做到情况明、底数清；承租企业在抓牢消防安全的同时，要严格生产过程安全管理，规范岗位安全操作规程，加强从业人员教育培训，把安全责任落实到岗、到人，坚决防范遏制各类事故发生。相关街道和部门要开展联合排查，建立问题清单，限期整改销号，严防小风险酿成大事故。

督查中，夏禹桨强调，安全生产、消防安全和生态环境工作事关人民群众生命财产安全，事关区域发展形象和社会稳定大局。要压紧压实责任链条，严格落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，把任务细化到岗、责任落实到人，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。要做实闭环整改管控，紧盯重点领域、重点点位和薄弱环节，举一反三开展排查整治，推行清单化管理、闭环式整改，做到完成一项、核查一项、销号一项，确保整改见底见效。要从严强化监管执法，对安全生产违法违规、破坏生态环境行为坚持零容忍、严查处，常态化开展联合执法与暗访抽查，用好警示曝光手段，倒逼市场主体自觉落实安全环保法定责任，切实守牢安全底线、护好生态根基。

龙湾区领导陈博参加相关督查。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨督查安全生产、消防安全和生态环境工作

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com