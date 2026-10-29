瓯海发布 2026-10-29 09:04:18

10月28日，瓯海区老干部情况通报会召开，瓯海区委书记刘云峰向老干部通报瓯海区经济社会发展情况和下步工作思路，并向大家表示衷心感谢、致以诚挚问候。

10月28日，瓯海区老干部情况通报会召开，瓯海区委书记刘云峰向老干部通报瓯海区经济社会发展情况和下步工作思路，并向大家表示衷心感谢、致以诚挚问候。瓯海区委常委、组织部部长董敢主持会议。

会上，刘云峰介绍瓯海区经济社会发展取得的新进展和新成效。他说，今年以来，在省委、市委的坚强领导下，在广大老领导、老同志的鼎力支持下，瓯海区委、瓯海区政府坚持以党的二十大和二十届历次全会精神为引领，围绕省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，锚定“一城五地”发展目标，奋进“千亿大区再出发”的新征程，城市实力加速跃升、创新瓯海破局起势、重大项目攻坚推进、文旅体商活力迸发、民生福祉持续增进，经济社会发展呈现稳中向好态势。

刘云峰指出，瓯海区委将坚持深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，按照省委、市委工作部署，提速打造“一城五地”，全面提升瓯海对温州市高质量发展的支撑性引领性地位，奋力推动“十五五”期间瓯海经济社会高质量发展。下步重点将坚持大抓科创，推动创新瓯海全面成势；坚持大抓产业，推动实体经济发展壮大；坚持大抓强城，推动花园智城绽放新颜；坚持大抓文旅，推动消费活力持续迸发；坚持大抓民生，推动共富事业再谱新篇；坚持大抓治理，推动平安防线夯实筑牢。

刘云峰表示，当前瓯海发展取得的成绩，离不开广大老领导、老同志打下的坚实基础和付出的心血汗水。希望大家一如既往关心支持瓯海区委、瓯海区政府工作，充分发挥优势，积极建言献策，为瓯海经济社会高质量发展贡献更多智慧和力量。瓯海将始终把老干部工作摆在重要位置，带着感情、带着责任做好服务保障，努力让大家在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委向老干部通报重点工作

记者 吴佳佳、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com