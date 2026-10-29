瑞安市委书记李剑锋赴上望街道开展“暖企心、助企兴”活动 政企同心厚植发展底气 推动瑞安市经济高质量发展行稳致远

瑞安发布 2026-10-29 09:04:48

10月28日，瑞安市委书记李剑锋率队赴上望街道开展“暖企心、助企兴”活动。

10月28日，瑞安市委书记李剑锋率队赴上望街道开展“暖企心、助企兴”活动，深入生产一线察看企业生产经营、市场开拓、科技创新等情况，面对面倾听发展诉求，实打实破解发展堵点，全力支持企业稳经营、强创新、拓市场，推动瑞安市经济高质量发展行稳致远。

在浙江鸿泰铝业有限公司，李剑锋走进生产车间，边走边看、边问边聊，详细询问新产品研发、订单承接、项目建设进度等情况，仔细了解企业当前面临的发展瓶颈。这家成立于2020年的企业，专注于铝型材定制化研发与生产，是国家级高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，凭借技术优势持续拓展细分市场。李剑锋勉励企业坚守实业初心，持续加大科研投入，深耕细分赛道，聚力技术迭代与产品升级，不断巩固核心竞争优势。

随后，李剑锋来到浙江万树林鞋业有限公司。这家企业始创于1996年，前身为瑞安市吉尔康鞋业有限公司，企业先后引进国际先进制鞋流水线与工艺技术，手握20多项工艺专利与发明专利，年产皮鞋、休闲鞋可达300万双。李剑锋对企业深耕制造业、坚持自主研发给予充分肯定，希望企业坚定自主品牌发展之路，持续深耕主业、深耕市场，以工艺创新赋能产品提质，以品牌建设拓宽销路，推动传统鞋业向品牌化、数字化、高端化转型，持续做大产业体量。

李剑锋强调，广大企业要坚定发展信心，锚定主业深耕细作，持续强化创新主体地位，用好技术、品牌优势抢抓市场机遇，在转型升级中不断提升核心竞争力；各地各部门要始终把企业冷暖放在心上，持续优化营商环境，常态化下沉一线助企纾困，对企业反映的困难诉求实行清单管理、闭环落实，用心用情做好全周期服务保障，让广大企业家安心经营、专心创新、放心投资，政企同心同向、携手并肩，把经济高质量发展的步子走得更稳、更实、更有力。

瑞安市领导何志友陪同调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋赴上望街道开展“暖企心、助企兴”活动 政企同心厚植发展底气 推动全市经济高质量发展行稳致远

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com