永嘉发布 2026-10-29 09:05:16

10月28日，永嘉县召开县乡两级人大换届选举工作动员部署会议，永嘉县委书记钟方成强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于人大代表选举工作的重要论述，按照中央和省委、市委统一部署…

10月28日，永嘉县召开县乡两级人大换届选举工作动员部署会议，永嘉县委书记钟方成强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于人大代表选举工作的重要论述，按照中央和省委、市委统一部署，统一思想、压实责任、严明纪律，齐心协力做好换届选举各阶段各环节工作，为永嘉县经济社会高质量发展做强支撑。

永嘉县领导胡宝锋、周旭丹、龚剑涧、潘剑永、陈立新、金京明参加会议，永嘉县委常委、组织部部长黄益文主持。

会上，永嘉县人大常委会主任胡宝锋部署永嘉县县乡两级人大换届选举有关工作。

钟方成指出，当前永嘉正处在奋进“十五五”、加快向经济强县迈进的关键阶段，永嘉县上下要站在战略和全局的高度，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，扛牢换届选举政治责任，推动全过程人民民主在永嘉生动实践，着眼于大局、立足长远，选优配强人大代表队伍，全面凝聚发展合力，以队伍建设的“优”带动各项工作的“进”，为县域高质量发展提供强劲动能。

钟方成强调，要把握关键环节，全面抓实人大换届各项任务。要始终坚持党的领导，把党的全面领导落实到人大换届选举工作的全过程和各方面，在政治思想、组织人事、换届程序、宣传舆论等方面把关定向，确保换届选举方向正确。要确保做到依法民主，严格依照宪法、选举法、地方组织法等有关规定，全面遵守选举工作的基本原则、运行机制和操作程序，严把人选关口，选出政治素质好、履职能力强、诚心为民服务的人大代表队伍。要严肃执行纪律规矩，坚决把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实“十严禁”换届纪律要求，强化监督执纪，着力营造纪律严明、风清气正的换届环境。

钟方成要求，要强化组织保障，全面压实主体责任，加强统筹协调，加强宣传引导，形成齐抓共管、高效协同的工作格局，切实凝聚县乡两级人大换届强大合力。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开县乡两级人大换届选举工作动员部署会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com