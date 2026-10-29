永嘉发布 2026-10-29 09:05:46

10月28日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

10月28日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在10月23日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，深入学习领悟习近平总书记关于巡视工作的重要论述，抓好省委巡视反馈问题和市委巡察发现问题整改，防止问题反弹回潮。同时，要抓实抓细永嘉县委第十轮巡察，坚决打好本届永嘉县委巡察收官之战。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在出席纪念中国工农红军长征胜利90周年大会时的重要讲话精神，大力弘扬伟大长征精神，赓续红色血脉、传承红色基因，深学细悟习近平总书记在浙江工作期间到永嘉调研指导、作出的重要指示批示精神，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，用好红十三军、后九降循迹溯源示范点等教育资源，引导永嘉县党员干部以实干实绩实效践行使命担当。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时的重要讲话精神，更好统筹高质量发展和高水平保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。要坚持生态立县，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，一体抓好省委生态环境保护督察反馈问题整改销号。要推动绿色崛起，探索风电等清洁能源开发利用，加快抽水蓄能电站项目建设，支持经开区争创国家级绿色园区。要发展“土特产富”产业，加快“九个一”特色产业全链发展，推动永嘉县向经济强县迈进。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏那曲市巴青县7.0级地震作出的重要指示精神，时刻保持警惕，树牢底线思维、极限思维，强化监测预报预警，常态化排查整治隐患，前置力量做好应急准备，快速高效处置险情。同时，积极争取“六张网”项目的优惠政策，推动灾害治理向事前预防转型。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神，坚持把群众需求作为民生工作的出发点，聚焦就业增收，加大重点群体就业支持力度，做好灵活就业和新就业形态人员权益保障工作，提质扩面共富工坊、共富微车间等共富载体，拓宽群众家门口就业渠道；突出普惠共享，高标准推进基本公共服务一体化，扎实做好托育教育一体化改革、午休躺睡、中小学校园餐等实事好事；守牢民生底线，健全分层分类救助体系，聚焦低保、残疾人、孤寡老人、困境儿童等困难群体，及时发现困难、回应需求，让救助帮扶精准及时、可感可及。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com