永嘉县委书记钟方成走访调研县委宣传部

永嘉发布 2026-10-29 09:06:17

10月28日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县委宣传部走访调研。

10月28日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县委宣传部走访调研，他强调，要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记在浙江工作期间到永嘉调研指导、作出的重要指示批示精神，紧扣一条主线、建强两大矩阵、擦亮三大核心IP、抓实四项重点工程、实现五大工作跃升，为永嘉县高质量发展注入源源不断的精神动能。永嘉县委常委、宣传部部长周旭丹参加。

在永嘉县委宣传部，钟方成走访了各个科室，察看机关文化建设情况，与工作人员深入交流；座谈交流时，钟方成听取工作情况汇报，对永嘉县宣传思想文化工作取得的成绩给予肯定。他指出，永嘉历史底蕴深厚，生态资源优渥，红色文化丰富，宣传思想文化战线极端重要、大有可为，要切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚定文化自信，深挖文化富矿，搭好干事创业平台，进一步讲好永嘉故事，激扬高质量发展的正能量。

钟方成强调，要紧扣“一条主线”，守牢意识形态底线。坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，强化正面宣传引导，牢牢掌握意识形态工作主动权。

要建强“两大矩阵”，构建全域传播格局。做强官方主流矩阵，做大民间流量矩阵，进一步唱响主旋律、弘扬正能量，走好“网上群众路线”，引导广大干部群众和自媒体从业者讲深讲实永嘉发展故事。

要擦亮“三大核心IP”，塑造永嘉文化名片。以“300里楠溪”塑山水品牌，以“永昆”塑非遗品牌，以“楠溪古村落”塑人文品牌，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

要抓实“四项重点工程”，推动文化价值转化。实施在地文化挖掘工程、非遗活化文创工程、存量资源盘活工程、文化产业提质工程，因地制宜打造一批文化体验点位、乡土展示空间、文旅消费新场景，聚力发展文化“新三样”，把文化资源转化为产业经济、富民经济。

要实现“五大工作跃升”，提升宣传文化工作质效。实现政治引领跃升、品牌影响力跃升、传播能力跃升、产业能级跃升、风险防控跃升，讲政治、强本领、转作风，锻造过硬队伍，不断开创宣传思想文化工作新局面。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成走访调研县委宣传部

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com