泰顺“两个健康”直通车 聚焦建筑业房地产业持续健康发展

泰顺发布 2026-10-29 09:06:49

10月28日，泰顺县委书记张银贵参加“两个健康”直通车政企恳谈会。

10月28日，泰顺县委书记张银贵参加“两个健康”直通车政企恳谈会，与企业家一同分析研判行业发展形势，围绕建筑业、房地产业纾困发展主题面对面听取意见建议，政企联动破难题、稳行业、强主体，全力推动泰顺县建筑业、房地产业平稳健康高质量发展，为加快建设“两区两高地”注入强劲活力。

座谈交流中，泰顺县住建局围绕建筑业、房地产业高质量发展介绍相关情况；企业家们结合企业经营和行业发展实际，围绕项目推进、要素保障、产品创新等方面提出意见建议和相关诉求。张银贵感谢企业家们对泰顺的信任支持和恳切建言，要求相关职能部门逐条梳理收集到的意见诉求，健全闭环处置机制，下沉企业开展现场办公、政策解读与业务探讨，确保“事事有回音、件件有着落”。

张银贵指出，当前建筑、房地产业正处在深度调整期，受宏观环境变化、行业转型迭代等多重因素叠加影响，行业面临不少现实挑战。但也要清醒看到，泰顺县城镇化建设仍处在爬坡上升期，随着平台扩容、交通提档升级，依托优质生态资源价值释放，行业依然蕴藏充足发展空间。我们要坚持以发展的视角解决问题，做大做强县域经济基本盘，立足企业实际找准工作切入点，在政策框架内创新落实惠企举措，充分释放市场内生动能。

张银贵强调，要坚定信心、迎难而上。紧跟形势发展变化，精准把握国家持续释放的政策利好，积极借鉴先进地区经验，在改革创新中加快问题破解、推动新的发展。泰顺县委县政府将一以贯之重视和支持建筑业、房地产业高质量发展，以务实举措稳定行业预期、提振发展信心。要政企携手、凝聚合力。坚持依法依规，持续构建亲清政商关系，用心用情用力为企业排忧解难，常态化开展入企上门走访，建立政策效果跟踪评估机制，健全企业诉求收集、交办、跟踪、反馈闭环管理，强化要素前置保障，努力为企业发展排忧解难、保驾护航。要主动转型、穿越周期。各市场主体要切实扛起民生责任、发展责任、安全责任，主动顺应宏观环境、市场周期与监管新规，深耕主业、苦练内功，推进经营模式与技术创新，同时进一步维护劳动者合法权益，严格落实安全生产隐患排查整改，牢牢守住安全生产底线。希望各行业龙头企业充分发挥资源优势，积极为泰顺县招商引资牵线搭桥，带动上下游配套企业落地泰顺，推动建筑、房地产产业链协同共进，在穿越行业周期中实现更高质量发展。

泰顺县领导钟政添、龚士苗参加会议。

来 源：泰顺发布

原标题： “两个健康”直通车 聚焦建筑业房地产业持续健康发展

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com