苍南发布 2026-10-29 09:08:00

10月28日，苍南召开算力产业发展座谈会，面对面听取企业、专家意见建议，分析研判苍南县算力产业发展的机遇与比较优势，推动算力科学、规范、有序发展，更好赋能经济社会高质量发展。

10月28日，苍南召开算力产业发展座谈会，面对面听取企业、专家意见建议，分析研判苍南县算力产业发展的机遇与比较优势，推动算力科学、规范、有序发展，更好赋能经济社会高质量发展。苍南县委书记林海涵，苍南县委副书记、代县长孟晓晨等参加会议。

会上，苍南县大数据中心汇报苍南算力项目规划建设情况，苍南县发改局、县供电局分别补充汇报能源、电网规划建设相关工作。与会企业代表结合各自领域，围绕算力供给、需求挖掘、应用场景落地等方面的问题与困难深入交流，提出针对性意见建议。

据了解，苍南立足“核风光水蓄氢储”清洁能源禀赋，坚持“算随电走、算电协同”要求，把算力产业作为县域经济转型升级的重要抓手，锚定万卡级算力集群建设目标持续发力。苍南县系统推进算电协同布局、绿电供需对接和算力设施与电力设施协同建设，一批光算储、风算储一体化项目和万卡级智算中心项目相继签约落地、梯次推进，加快构建“近期实现零的突破、中期形成核心支撑、远期建成十万卡算力集群”的发展格局。同时坚持以算力换产业、以场景换项目，推动算力资源向产业势能转化，加快打造浙南重要的算力产业集聚区。

林海涵指出，当前人工智能产业已进入全面落地阶段，算力正成为未来产业发展的重要风口。苍南发展算力产业，时机已至、条件具备，要跳出“就算力建算力”的思维定势，遵循“算力建设—AI全产业链培育—打造AI应用高地与示范城市”的发展逻辑，以算力基座牵引上下游产业集聚，推动产业延链补链强链。要用好清洁能源，发挥风电等绿电资源储量充沛的优势，切实把资源优势转化为发展优势。要巩固拓展前期对接成果，推动一批意向投资企业加快集聚落地，持续放大区位市场优势，立足区位优势和紧邻华东算力消纳大市场的有利条件，加快开拓算力应用和消纳空间。要抢抓绿电直连直供等新模式窗口，抓紧深化论证、积极争取试点，把成本潜力转化为竞争优势。

林海涵强调，要把算力产业摆上更加突出的位置，紧盯目标、倒排时序，全面拉开产业发展框架。要加快编制算力产业专项规划，明确整体布局和产业链延伸方向。要攻坚电网配套工程，破解电力接入瓶颈，夯实项目落地基础。同时，进一步加大力度推进项目招引，坚持远近结合、梯次推进，紧盯头部企业、央企和省属国企精准对接，推动项目早落地、早见效。要健全工作推进机制，推动各部门主动履职、协同联动，并向上对接汇报，全力争取国家、省、市政策资源支持；要广聚各方智慧力量，组建专家顾问团提升产业决策专业化水平，谋划筹办算力产业发展论坛，持续拓宽产业合作渠道。各责任单位要切实增强机遇意识，立足苍南独特资源禀赋，主动担当、狠抓落实，做实做细各项前期工作，奋力把资源优势转化为产业发展胜势。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南算力产业发展座谈会召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com