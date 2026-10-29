从温州到西藏！688件羽绒服跨越山海，温暖高原拉孜乡的秋天
温州网讯 10月26日，一场由媒体牵线的爱心物资发放活动在2500公里外的西藏举行，温企浙江森马服饰股份有限公司旗下公益基金会捐赠的688件羽绒服，历经一周顺利抵达拉孜乡小学。
这份温暖的缘起，源自今夏一场奇妙的相遇。今年6月，拉孜乡政府官方抖音账号“和谐拉孜”，因多次发布乡领导干部接地气工作视频，吸引5万多名自称 “常务副群众”的粉丝追更，还意外识别到了乡党委书记邱忠伟的“温普口音”，在媒体的促成下，一场暖心的双向奔赴开始展开。
拉孜乡坐落在海拔 4000 米的高原，冬衣是孩子们一年中最迫切的需要。为了赶在十一月断崖式降温来临前，让孩子穿上新衣，森马慈善基金会相关工作人员高旭丹，立刻联系上拉孜乡小学校长普布四朗，确认在校每位孩子的衣服尺码，并安排新款羽绒服，将这批“巴拉巴拉盒子礼物”带到当地。
十月中旬，688件羽绒服从温州森马产业园启运，运输途中换人不换车，一路向西直达拉孜。发放衣服当天，孩子们试穿着合身的新羽绒服，笑得十分灿烂，自发唱起藏族歌曲、跳起锅庄舞。
值得一提的是，他们还精心准备了哈达，要寄给森马慈善基金会和温度新闻。普布四朗表示，一件件羽绒服，让全校师生真切感受到远方的牵挂与善意，也在孩子们心底种下一颗种子，鼓励着他们努力向上，未来学有所成、反哺社会、传递爱心。
据了解，“巴拉巴拉盒子礼物”自2010年启动以来，足迹早已遍布新疆、西藏、贵州、云南等近二十个省份，累计为上千所学校的二十多万名学生送去超过五百万件服装。“这些衣物代表着一份‘被看见’的温暖，让孩子知道自己始终被惦记着”高旭丹说道。
来 源：温度新闻客户端
记者 张温乐
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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