央视新闻、环球时报、人民日报 2026-10-29 09:12:19

拥有Hello Kitty、玉桂狗、美乐蒂等知名IP的日本三丽鸥，此前与严重抹黑中国的日剧《VIVANT》（《别班》）推出联名产品的消息，在社交媒体上引发强烈反感。10月28日深夜，三丽鸥官方微博发布声明，宣布终止VIVANT？？三丽鸥角色联动合作。

拥有Hello Kitty、玉桂狗、美乐蒂等知名IP的日本三丽鸥，此前与严重抹黑中国的日剧《VIVANT》（《别班》）推出联名产品的消息，在社交媒体上引发强烈反感。

10月28日深夜，三丽鸥官方微博发布声明，宣布终止VIVANT？？三丽鸥角色联动合作。

声明表示，近日，关于与日本电视剧《VIVANT》的联名商品，收到了来自各方的意见，对于因此给大家带来的担忧深表歉意。

声明写道，关于本次联名相关内容，其中包含与三丽鸥集团企业理念不符的表达，因此决定停止本次联名及所有后续项目及宣传活动。目前正积极开展相应处理工作。今后在开展联名合作项目时，将进一步加强相关审核机制。

中国是三丽鸥至关重要的海外市场。据《环球时报》报道，2026年上半年，三丽鸥中国收入7.81亿元人民币，同比增长超过四成。三丽鸥集团表示，想在中国本土孵化出下一个玉桂狗。

近期正在日本TBS电视台热播的《VIVANT》（别班），是高市早苗“点名”要看的电视剧，但剧情极其离谱。

图源：央视新闻

剧中设计了中国情报人员对日本情报人员实施切指、刺穿腹部的情节，这些手段和侵华日军对中国抗日志士使用过的酷刑高度重合。

战犯池田义三郎在笔供中供述，1937年在保定城南下令部下用刺刀刺穿中国平民腹部将其杀害；第731部队生产部长川岛清供认，他曾看见在一间小牢房里，3个中国人没有手指，另一些人只剩下骨头。他说，这是做过冻伤实验的结果……

该剧颠倒黑白，将其嫁接到现代中国人的形象之上，刻意制造对立、煽动敌意。

不仅如此，整部剧还美化日本海外越界行动，模糊自卫队的职能边界，变相输出扩张式叙事。剧中一个自卫队情报人员坐着飞机逃离时，还对中方人员说，“要是这架飞机被攻击，就等着西方大举出动把你们碾碎……”

这部被“投毒”的日剧在此时出现，绝非偶然。

日本2026年版防卫白皮书将中国定性为“前所未有的最大战略挑战”，持续渲染所谓“周边安全威胁”，为扩军备武寻找借口。该剧播出周期恰处在这轮政策舆论周期之内，剧中对立叙事与当局渲染“中国威胁”的宣传基调同频呼应。

在2027财年预算中，日本外务省首次单列AI专项经费，名义用于“应对认知战”，实质引入依托美方大模型的政务AI系统服务对外宣传，借助AI批量传播扭曲历史的叙事，在网络空间实施信息层面的“数据投毒”。

来 源：央视新闻、环球时报、人民日报

原标题： Hello Kitty深夜致歉

本文转自：温州新闻网 66wz.com