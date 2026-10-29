温州工商业用地高效利用实施意见下月施行

温州日报 2026-10-29 09:12:59

为进一步优化工商业用地高效配置和精准供给，推动土地资源开发利用支持产业发展，我市发布《温州市促进工商业用地高效配置与高质量利用的实施意见》，并将于下月施行。

温州网讯 为进一步优化工商业用地高效配置和精准供给，推动土地资源开发利用支持产业发展，我市发布《温州市促进工商业用地高效配置与高质量利用的实施意见》，并将于下月施行。

据了解，2025年9月,国务院正式批复同意开展杭甬温要素市场化配置综合改革试点,允许我市在创新产业用地配置方式、盘活存量土地等领域开展先行先试。当前,我市正处于产业转型升级和培育新质生产力的关键时期,亟须引导工商业用地从增量开发转向存量优化、从单一功能转向复合高效利用,推动经济社会发展由规模扩张向内涵提升转变。

此次针对温州市域范围内的存量及拟新供应的工业用地、物流仓储用地、商业服务业用地，实施意见主要包括6部分内容17条具体措施。

深化工业用地多元保障与精准配置机制方面，要深入实施“数据得地”机制，完善以产业准入为基础的市场化配置机制，全面推行“产业准入+限地价限税收+公开摇号”的竞价机制。支持工业企业以单独、联合体等形式拿地，可灵活选择一次性50年出让、弹性年期出让、先租后让、长期租赁等供地方式。符合我市产业发展导向且用地集约的工业项目，其土地出让起始价可按不低于出让地块所在级别基准地价的70%确定。允许分期缴纳工业用地出让价款，工业项目土地出让成交后，首期可按不低于50%的比例缴纳土地使用权出让价款。同时，促进海地统筹利用，探索“海域使用权与国有建设用地使用权”联合出让或组合出让，优化整合用海审批、使用权出让及后续监管等流程等。

商服用地动态优化与综合开发方面，明确鼓励地下空间开发，地下空间有偿使用实行分层、分类、分用途的地价支持政策。结建地下空间用于商业、商务金融等服务设施或地上建筑附属，地下首层部分出让楼面地价根据可分割转让和不可分割转让的情形，分别按地块所在商服用地级别基准地价楼面价的20%、10%确定。地下二层部分出让楼面地价按地下首层的50%执行；地下三层以下（含三层）不计收出让价款。

对于创新型产业用地，实施意见明确除安全、消防等有特殊要求的项目用地外，创新型产业用地容积率一般应达到2.5以上。创新型产业用地出让起始价，不可分割部分按不低于同地段市场商务办公楼面价的35%确定，可分割部分按不低于同地段市场商务办公楼面价的50%确定，但整体不得低于出让地块所在级别基准地价的70%。另外，实施意见进一步规范了创新型产业用地产权登记转让。

为推动存量用地提质增效与混合利用，我市对符合条件的，允许老旧工业用地永久改变土地和房屋用途或临时改变房屋用途，但不得改为商品住宅，支持功能用途互利的用地适度混合、兼容，增加利用的灵活性，满足新产业、新业态发展需求。优化工业规划指标方面，在满足相关承载要求下，工业用地容积率宜高则高，经论证可将容积率上限上调至3.0，建筑密度、建筑高度上限上调至60%、40米。工业绿地实行片区统筹、总量平衡管控。

来 源：温州日报

原标题： 我市工商业用地高效利用实施意见下月施行 推行“数据得地”机制 鼓励开发地下空间

作者 佳雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com