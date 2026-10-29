新规来了！不得播放开机广告，看电视更省心
央视新闻 2026-10-29 09:14:13
10月27日，国家广播电视总局发布《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，自2026年11月27日起施行。
10月27日，国家广播电视总局发布《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，自2026年11月27日起施行。为维护用户合法权益，方便用户看电视，新规对有线广播电视运营服务和交互式网络电视运营服务，提出以下要求：
实现开机看全屏直播功能 不得播放开机广告
应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。
智能电视应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。
方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页
应当向用户提供便捷设置入口，方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页。
交互主页的页面、导航栏、状态栏、推荐位等内容应当符合国务院广播电视主管部门相关要求。
首页设立免费专区 精简收费栏目数量
应当在首页设立免费专区，对优质免费内容进行重点推荐，精简收费栏目数量，明示节目收费信息，规范应用专区运营和订购支付管理。
缩短开机时长 简化遥控操作
应当不断优化终端性能，缩短开机时长；鼓励采用语音遥控、手机遥控、人工智能等新技术提升用户体验。
应当简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源。
来 源：央视新闻
原标题： 新规来了！不得播放开机广告，看电视更省心
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
世界青年科学家为温州发展新质生产力支招 因地制宜向“新”生长社会10-28
-
未来三年，一大批人工智能+住建新场景将落地温州社会10-28
-
温州向“僵尸型”社会组织动刀 一行业协会由部门提出注销，为全省首例社会10-28
-
市域铁路S3线SG6标段实现贯通社会10-28
-
G15沈海高速北白象至乐清枢纽台州方向断流施工社会10-28
-
百合苑小区试水业委会“计件式津贴”社会10-28
-
小切口议出大民生 鹿城政协让“议事声”变成“幸福声”社会10-28
-
9人合租一间店？瑞安房产中介“拼店”求生社会10-28
-
文成“裁缝奶奶”九年免费帮老人缝补上万件衣裳社会10-28
-
我和妈妈学科学 家庭实验护“五健”社会10-28