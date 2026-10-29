央视新闻 2026-10-29 09:14:13

10月27日，国家广播电视总局发布《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，自2026年11月27日起施行。

10月27日，国家广播电视总局发布《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，自2026年11月27日起施行。为维护用户合法权益，方便用户看电视，新规对有线广播电视运营服务和交互式网络电视运营服务，提出以下要求： 实现开机看全屏直播功能 不得播放开机广告 应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。 智能电视应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。 方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页 应当向用户提供便捷设置入口，方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页。 交互主页的页面、导航栏、状态栏、推荐位等内容应当符合国务院广播电视主管部门相关要求。 首页设立免费专区 精简收费栏目数量 应当在首页设立免费专区，对优质免费内容进行重点推荐，精简收费栏目数量，明示节目收费信息，规范应用专区运营和订购支付管理。 缩短开机时长 简化遥控操作 应当不断优化终端性能，缩短开机时长；鼓励采用语音遥控、手机遥控、人工智能等新技术提升用户体验。 应当简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源。 来 源：央视新闻 原标题： 新规来了！不得播放开机广告，看电视更省心 本文转自：温州新闻网 66wz.com