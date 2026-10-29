央视新闻 2026-10-29 09:15:55

近日，江苏多所高校宣布，将用数字人民币发工资。工资不再直接打入银行卡，而是发放到数字人民币钱包。工资发到数字人民币钱包，和打进银行卡有何不同？会带来哪些改变？一起了解。

近日，江苏多所高校宣布，将用数字人民币发工资。工资不再直接打入银行卡，而是发放到数字人民币钱包。工资发到数字人民币钱包，和打进银行卡有何不同？会带来哪些改变？一起了解。

多所高校宣布：用数字人民币发工资

根据江苏省财政厅的统一安排，扬州大学、南通大学、江苏师范大学等陆续发布财务通知。从11月开始，学校在编教职工、人事代理人员的薪资、绩效不再直入银行卡，将发放至数字人民币钱包。高校已经通知相关老师，在规定时间内完成数字人民币钱包的开立、升级与信息核验。

对于外籍、港澳台、退休等暂时无法开通钱包的人群，学校也设置了对应的过渡方案，保障薪酬发放不受影响。

用数字人民币发工资有何优势？

发放效率高：传统工资的发放路径是“单位—代发银行—个人银行卡”，环节多、链条长。数字人民币工资则从银行端直接进入个人数币钱包，到账实时性更好。

资金流向可控：专家指出，对财务工作来说，资金直接从对公钱包下发到个人数字钱包；保障专款专用，提升了资金流转和核对效率。

工资进数币钱包

和打进银行卡有什么不一样？

传统工资到账后，资金存放在银行卡存款账户；数币工资发放后，资金直接进入数字人民币钱包，校内食堂、商超、通勤、线上平台可直接用数字人民币扫码支付；

使用者可以选择免费、实时转回绑定银行卡，原有理财、还贷、取现等操作不受影响。专家介绍，未来随着数字人民币可购买的理财越来越多，数字人民币存款产品越来越丰富，可进行的资产配置也会越来越便捷。

此外，数字人民币也可以接入微信、支付宝等渠道进行支付，和现有消费场景是融合互通的。

是否影响贷款、流水、社保公积金？

收入性质不变：数字人民币是法定货币，收入的真实性、合法性不受发放渠道改变。银行审核贷款时，数币钱包工资入账记录、兑回银行卡后的流水、单位开具的收入证明，都可以作为有效收入佐证。

社保和公积金的缴存基数不受影响：社保、公积金的缴存基数，以单位申报的工资总额为准，和工资发放到哪个账户无关。只要单位按真实工资申报，换数字人民币发放，不会改变缴存基数。

数字人民币应用场景还会继续拓展吗？

高校发薪是起点，这套模式能否复制到科研经费、设备采购、后勤结算、奖学金等更多校园财政场景？

业内分析认为，数字人民币的推广始终坚持市场化原则，充分尊重各市场主体的自主选择。财政领域其实很适合使用数字人民币，对管理方来说提升资金管理质效、把账算得更清楚，对收款方依托数字人民币钱包既可以照常在各种消费场景使用，也可以尝试数字人民币特色应用。

数字人民币还有哪些功能？

作为国内最早一批数字人民币试点城市，广东深圳在消费监管、保险结算、硬钱包等方向持续做创新探索。

中国农业银行深圳市分行客户经理樊柯妤介绍，该行打造“智付安心”预付平台，开展预付资金监管。市民办理预付消费时，资金按照行业主管部门要求逐笔监管，可实现“一课一销”或者按时间节点释放，有效化解教培、健身、美容等行业预付费模式下退款难、维权难的痛点。该行还落地数字人民币车险实名支付业务，打通保单录入、实名验证、数币支付全流程，解决线上保费代付、实名核验困难的问题。

说到底，数字人民币的最终目标，不是要强行改变大家用钱的习惯，而是用数字化手段升级支付体系，让大家更多选择，让资金流转更高效、更安全，产品更多元、更丰富，服务实体经济高质量发展。

来 源：央视新闻

原标题： 多所高校宣布将用数字人民币发薪，和打进银行卡有何不同？

本文转自：温州新闻网 66wz.com