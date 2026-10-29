“温州园博”主题专列12月首发
温州网讯 昨天，记者从中国铁路上海局集团有限公司（上铁集团）获悉，“长三角之星”温州园博主题旅游列车将于12月18日首发，开行上海至温州五日游专列。
据悉，该列车由上铁集团精心打造。车身红、金、灰三色涂装，车门处石库门造型尽显海派美学。车厢内部，过道吊顶复刻老洋房纹饰，墙面刺绣演绎灰调暗纹，陈设老上海影像与艺术画作。列车LOGO由多种元素组成，寓意“流动勋章”。
列车每个包厢都有独立卫生间，干湿分离，配备智能马桶，淋浴间还配备可从墙上拉出的淋浴椅和助力扶手，很多细节都考虑到银发族需求。
与普通火车出行不同，专列采用“车随人走”模式。普通列车到站下客后马上开走，这趟专列却留在原地，等整团游客玩尽兴了再返程。列车夜间从上海出发，抵达温州后原地停靠等候，游客改乘当地大巴，串联游览文成、温州市区等地。
车随人走，行程也随之从容展开。首发团首日从上海集合出发前往温州；第二天赴文成，游览刘基故里、国家5A级旅游景区百丈漈和红枫古道，晚间前往温州五马街自由品尝地方小吃；第三天前往楠溪江，游览石桅岩景区、丽水古街、林坑古村，并可视情况自行前往梧田老街；第四天游览江心屿、朔门古港遗址、温州园博园和南塘街，晚餐后送站返程；第五天抵达上海，结束行程。
来 源：温州晚报
记者 许雅晶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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