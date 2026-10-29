温州日报 2026-10-29 09:24:00

将闲置的游戏账号租出去赚点零花钱，本以为是轻松的“躺赚”，不料却掉进骗子层层设计的圈套，不仅账号遭封禁，还倒贴上万元……这是市区一名大学生日前遭遇的骗局。

温州网讯 将闲置的游戏账号租出去赚点零花钱，本以为是轻松的“躺赚”，不料却掉进骗子层层设计的圈套，不仅账号遭封禁，还倒贴上万元……这是市区一名大学生日前遭遇的骗局。

近日，温州市公安局鹿城区分局蒲鞋市派出所接到大学生小徐的报警，称其因出租游戏账号，遭遇连环诈骗，累计损失11605元。

据小徐介绍，事发前，他在某平台看到一则游戏账号有偿租借的信息，觉得操作简单、门槛低，就想着靠闲置账号赚点零花钱，便联系商家将自己的游戏账号租了出去。

没过几天，小徐就收到游戏官方发来的处罚通知——账号因检测到第三方软件加载，违反游戏许可协议，被封禁10年。

小徐急忙找到商家讨要说法，对方一口答应赔偿4000元作为补偿，随后发来伪造的银行转账截图，谎称钱款已经汇出。可小徐左等右等，始终没收到钱款，反而被对方倒打一耙，声称因为给小徐转这笔赔偿款，自己的银行卡被判定涉诈，遭到冻结，并要求小徐先汇款200元用于“账户排查”，等账户解冻后，会连同赔偿款一并返还给小徐。

小徐信以为真，按照对方要求转了账，没想到这只是骗局的开始。随后，对方又接连以“转账未到账”“操作超时”等理由，不断要求小徐继续转账，直到积蓄被悉数掏空，对方彻底失联，小徐这才幡然醒悟，自己被骗了，立即向蒲鞋市派出所报警。

警方提醒：游戏账号出租有极高的风险，绝大多数游戏的用户协议中，明确禁止账号共享、租借、交易，原因就是账号出租后极易被封禁、盗号、毁号；且账号绑定的是本人实名信息，若被用于违法活动，本人还可能承担相应法律责任。因此，各位玩家切勿脱离官方平台进行账号交易、租借，私下交易不受平台规则保护，骗子往往以“高额赔偿”“违约金”为诱饵，步步设套。凡是以“赔偿需验资”“账户冻结需解冻”“转账超时需补款”为由，要求你先转账、打款的，一律是诈骗。遇到账号纠纷，请通过官方客服渠道处理，切勿轻信私人联系方式，切勿向陌生账户转账。

来 源：温州日报

原标题： 本想出租游戏账号赚钱 结果被骗光所有积蓄

记者 杜一川 通讯员 夏天乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com