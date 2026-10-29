温州都市报 2026-10-29 09:26:16

近日，武书连大学排名团队发布《2025中国大学附属医院专科评价》榜单。在全国180所高校、726家大学附属医院骨科专科综合评比中，温州医科大学附属第二医院骨科获评最高等级A++级，位列全国第11名，跻身全国骨科第一梯队。

温州网讯 近日，武书连大学排名团队发布《2025中国大学附属医院专科评价》榜单。在全国180所高校、726家大学附属医院骨科专科综合评比中，温州医科大学附属第二医院骨科获评最高等级A++级，位列全国第11名，跻身全国骨科第一梯队。

本次专科评价围绕人才培养、科学研究、社会服务三大核心职能展开，坚持全公开、可复现、可证伪原则，依托标准化公开数据，全面衡量各学科教学建设、科研创新与临床服务综合水平。榜单设置5等12级评价体系，A++为国内专科最高等级，仅授予参评机构前2%的顶尖学科。

温医大附二院骨科始建于1958年，为国家临床重点专科，2009年成立骨科医院，是国内规模较大、亚专科齐全、综合实力雄厚的区域性骨科诊疗中心。目前，该院骨科开设8大专科、20余个亚专业，开放床位800余张，年手术量超4.5万台，诊疗体量稳居浙南首位。学科在微创脊柱外科、复杂上颈椎疾病、青少年重度脊柱畸形矫治、骨盆四肢微创治疗、复杂骨关节疾病等领域开展大量开创性工作；在手足先天畸形矫正、创面修复等特色领域成果丰硕，业内认可度高。

温医大附二院骨科现拥有12个省级重点平台，近五年获国家重点研发课题2项、国家自然科学基金38项，发表SCI论文500余篇。人才梯队实力雄厚，现有博士生导师12人、硕士生导师62人，年均培养硕博士近90人，9人入选2026全球前2%顶尖科学家榜单，高层次人才储备位居全国同类学科前列。

来 源：温州都市报

原标题： 温医大附二院骨科获评A++级 位列全国第11名

记者 陈忠 通讯员 项露怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com