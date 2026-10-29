浙南深山种出“可以吃的玫瑰”

温州日报 2026-10-29 09:33:00

在浙南深山中种出一片50亩四季常开的红玫瑰，这已然够新奇，更新奇的是，这些玫瑰的花瓣还都是可以即食的。摘下一片花瓣，放进嘴里轻轻嚼，微微的甜味，芳香便弥漫于口中。这些玫瑰都施用中草药药剂来预防虫害，也不用担心食品安全问题。

温州网讯 在浙南深山中种出一片50亩四季常开的红玫瑰，这已然够新奇，更新奇的是，这些玫瑰的花瓣还都是可以即食的。摘下一片花瓣，放进嘴里轻轻嚼，微微的甜味，芳香便弥漫于口中。这些玫瑰都施用中草药药剂来预防虫害，也不用担心食品安全问题。

这是近日记者在泰顺县罗阳镇的大溪源·玫瑰谷走访时的真实体验。曾经沉寂数年的大溪源景区，因为这片火红的玫瑰园，今年夏天至今，又重新热闹了起来。

山水之间的千年古村，从养蝴蝶到种玫瑰

大溪源自然村，是个始建于公元884年的古村落。根据该村的黄氏族谱记载，远在唐代，黄氏先祖便举家迁居于此。一千多年来，大溪源村一直是一个一村一族式的传统村庄。村内古民居、古石桥、古道、古树等保存完好。

大溪源景区中，玫瑰“晒秋”。 王友西 摄

静谧的大溪源，不仅四周丛林密布，山谷中的流水也非常充沛，村内东、南、西方向的小溪涧在大溪源汇合，穿过村庄向东流去。正因有着丰富的湿地资源，2017年，大溪源获评浙江省级湿地公园。

2020年，依托大溪源省级湿地公园的资源，村里开出了当时省内唯一以蝴蝶为主题的亲子乐园——大溪源·蝴蝶谷景区。大溪源山谷中的野生蝴蝶品种本就很多，蝴蝶谷景区又人工养殖了30多种珍稀蝴蝶，令该景区火爆一时，大溪源也渐渐为更多人所知。到了2024年，因营收低迷、股东撤股等问题，蝴蝶谷景区渐渐退出了大溪源。

今年年初，该村结合大溪源山泉充沛、微酸性沙壤土等独特生态条件，决定招引无刺重瓣食用玫瑰项目并延伸产业链条，同时，也对该村的旅游基础设施进行了进一步完善更新。

大溪源·玫瑰谷的项目负责人叶敏，来自温州市区，近年他一直在泰顺从事农文旅产业，也积累了丰富的相关经验。今年4月，他从上海的即食重瓣玫瑰企业总部将第一批玫瑰苗引入大溪源50亩土地上的22个大棚中，这些大棚，便是原来的人工养殖蝴蝶大棚。从此，叶敏也扎根于大溪源深山，专心运营该项目。

花海引客来，花瓣也带来了收入

大溪源·玫瑰谷于今年7月18日正式开出，首月即迎来1.5万人次入园。

“一株普通的玫瑰一年的开花量在50朵左右，但我国自主培育的一株无刺即食重瓣玫瑰，一年的开花量却可以达到近300朵，几乎全年都在开花。”在大溪源开满玫瑰的种植大棚中，叶敏对记者说。

大溪源景区中的玫瑰冰露饮品。 王友西 摄

走进大溪源·玫瑰谷景区，身旁是清澈的溪涧流水，溪流之畔的露天里也绽放着满园玫瑰。眼下，该景区以可食玫瑰为主题，推出了玫瑰冰露饮品、玫瑰烤肠、玫瑰汤圆、玫瑰花瓣冰淇淋等文创产品。其中最受游客欢迎的玫瑰冰露，售价仅为9.9元一杯，采用新鲜可食玫瑰花瓣制成，价廉物美。

玫瑰谷项目采用“集体+企业+农户”的合作模式，也带动了大溪源村40余名村民就地就业，村民人均月增收约3000元，村集体经营性收入预计突破55万元。

叶敏还向记者介绍了玫瑰谷项目中另一份可持续发展的收益：鲜花回购。该项目运营至今，每天都有工人将大棚中的可食玫瑰剪枝后源源不断运往上海的企业总部，再销给全国各大玫瑰饮品生产方。而这样的市场需求，眼下离饱和还很远。

这便是大溪源景区的创新性布局及全新定义：以农文旅三产融合为核心脉络，打造集即食玫瑰花一产种植、二产加工、三产旅游体验为一体的复合型旅游区。

从当初的养蝴蝶，到现在的种玫瑰、赏玫瑰、吃玫瑰，再到卖玫瑰，大溪源景区的农文旅融合蜕变，也印证了“微产业”的巨大能量，玫瑰谷正茁壮成长为整村高质量发展的共富新引擎。

大溪源中的一片露天玫瑰园。 翁卿仑 摄

记者手记>>>

我多年行走于泰顺，但至少在10年前，还几乎没有听人提到大溪源。2019年，大溪源的绿水青山终于被外来投资者看中，随后，山谷中无数野生蝴蝶也终于引来了众多游客，“大溪源”之名，也终于为远近的人们所熟知了。

作为景区运营的大溪源，成功过，也失败过。今年兴起的玫瑰谷，至少在项目规划上，就有一种“四两拨千斤”的巧思：玫瑰花怕雨水，所以大棚种植才能保证花开更多更好，由于原蝴蝶谷中有许多大棚，新项目有效利用了其中的蝴蝶养殖大棚；大溪源原本就是一个山水景区，在其中的田地中植入大片可食玫瑰，让花海常年装点山水，令景区更增色了；新鲜可食的玫瑰花制成各类美食，又让景区有了额外的亮点及收入。

纵观乡村文旅行业，想要一时火爆并不难，有时仅仅一两个“出片”的打卡点便可在短时间内吸引众多游人。但一个乡村文旅业态想要持久，其中是否有可持续发展的业态才是关键。以农文旅三产融合为核心脉络的大溪源·玫瑰谷，不失为温州乡村文旅“微产业”的一种全新尝试与突破。

来 源：温州日报

原标题： 浙南深山种出“可以吃的玫瑰”

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com