新华社 2026-10-29 10:19:59

西班牙卡斯蒂利亚－拉曼查自治区主席埃米利亚诺·加西亚－帕赫28日向当地媒体证实，当天上午在该自治区首府托莱多附近发生的高速铁路列车相撞事故已造成68人死亡。西班牙首相桑切斯28日宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。

西班牙卡斯蒂利亚－拉曼查自治区主席埃米利亚诺·加西亚－帕赫28日向当地媒体证实，当天上午在该自治区首府托莱多附近发生的高速铁路列车相撞事故已造成68人死亡。西班牙首相桑切斯28日宣布，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。

加西亚－帕赫表示，此次事故遇难者人数已上升至68人，数十人受伤，死亡人数可能还会增加。另据中国驻西班牙大使馆消息，相撞列车上有4名中国公民，1人腿部受轻伤。

西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特28日下午表示，这起列车相撞事故是由铁路网安全系统电脑故障所致。

据西班牙媒体援引紧急救援部门消息报道，当地时间9时左右，一列行驶中的西班牙国家铁路公司列车在托莱多附近追尾另一列停在铁轨上的伊尔约公司列车，导致两车共有3节车厢脱轨并坠下路堤。两列列车均从马德里出发前往塞维利亚，共载有约540名乘客。

西班牙首相桑切斯28日在列车相撞事故区域附近的应急指挥中心表示，自29日起全国哀悼三天，悼念列车相撞事故遇难者。桑切斯说，“整个西班牙都沉浸在悲痛之中”，政府当前的首要任务是救助事故受害者及其家属，尽最大努力搜寻幸存者，并为伤者提供物质和心理援助。西班牙政府表示将彻查事故原因。

来 源：新华社

原标题： 列车相撞致68人死亡 西班牙宣布全国哀悼三天

记者 龚哲 孟鼎博

本文转自：温州新闻网 66wz.com