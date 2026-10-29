国内最长地铁环线全线开通
新华社 2026-10-29 10:38:11
10月29日，武汉地铁12号线全线开通运营。经中国城市轨道交通协会确认，这是目前国内最长地铁环线。
10月29日
武汉地铁12号线全线开通运营
经中国城市轨道交通协会确认
这是目前国内最长地铁环线
线路全长59.9公里
设37座地下车站
串联武汉7个中心城区
衔接汉口站、武昌站两大铁路枢纽
可与18条既有及规划线路换乘
跑完全程约96分钟
线路两次下穿长江、一次下穿汉江
包含国内超长过江地铁盾构隧道
攻克高水压、复合地层、长距离水下盾构等系列技术难题
是国内跨江地铁隧道集群施工、大环线轨道交通建设的示范工程
线路通车后
将进一步打破长江、汉江天然阻隔带来的跨江通勤瓶颈
支撑长江经济带核心城市综合交通枢纽建设
来 源：新华社
原标题： 国内最长地铁环线全线开通
记者：龚联康、樊曦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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