新华社 2026-10-29 10:38:11

10月29日，武汉地铁12号线全线开通运营。经中国城市轨道交通协会确认，这是目前国内最长地铁环线。

10月29日

武汉地铁12号线全线开通运营

经中国城市轨道交通协会确认

这是目前国内最长地铁环线

线路全长59.9公里

设37座地下车站

串联武汉7个中心城区

衔接汉口站、武昌站两大铁路枢纽

可与18条既有及规划线路换乘

跑完全程约96分钟

线路两次下穿长江、一次下穿汉江

包含国内超长过江地铁盾构隧道

攻克高水压、复合地层、长距离水下盾构等系列技术难题

是国内跨江地铁隧道集群施工、大环线轨道交通建设的示范工程

线路通车后

将进一步打破长江、汉江天然阻隔带来的跨江通勤瓶颈

支撑长江经济带核心城市综合交通枢纽建设

来 源：新华社

原标题： 国内最长地铁环线全线开通

记者：龚联康、樊曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com