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国内最长地铁环线全线开通

新华社 2026-10-29 10:38:11
10月29日，武汉地铁12号线全线开通运营。经中国城市轨道交通协会确认，这是目前国内最长地铁环线。

　　10月29日

　　武汉地铁12号线全线开通运营

　　经中国城市轨道交通协会确认

　　这是目前国内最长地铁环线

　　线路全长59.9公里

　　设37座地下车站

　　串联武汉7个中心城区

　　衔接汉口站、武昌站两大铁路枢纽

　　可与18条既有及规划线路换乘

　　跑完全程约96分钟

　　线路两次下穿长江、一次下穿汉江

　　包含国内超长过江地铁盾构隧道

　　攻克高水压、复合地层、长距离水下盾构等系列技术难题

　　是国内跨江地铁隧道集群施工、大环线轨道交通建设的示范工程

　　线路通车后

　　将进一步打破长江、汉江天然阻隔带来的跨江通勤瓶颈

　　支撑长江经济带核心城市综合交通枢纽建设

　　

来　源：新华社

原标题： 国内最长地铁环线全线开通

记者：龚联康、樊曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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