8000亿元新型政策性金融工具投放完成
新华社 2026-10-29 10:39:21
记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。
其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
来 源：新华社
原标题： 8000亿元新型政策性金融工具投放完成
记者：张千千、刘羽佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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