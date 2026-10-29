正在阅读：8000亿元新型政策性金融工具投放完成

8000亿元新型政策性金融工具投放完成

新华社 2026-10-29 10:39:21

　　记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。

　　其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。

　　

来　源：新华社

原标题： 8000亿元新型政策性金融工具投放完成

记者：张千千、刘羽佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11