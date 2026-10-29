央视新闻客户端 2026-10-29 10:43:09

自然资源部今天（28日）发布消息说，前三季度，我国海洋经济总体保持平稳，发展态势向新向优，发展韧性持续彰显。

自然资源部今天（28日）发布消息说，前三季度，我国海洋经济总体保持平稳，发展态势向新向优，发展韧性持续彰显。

前三季度，海洋经济总量保持平稳增长。初步核算，前三季度我国海洋生产总值8.5万亿元，同比增长4.9%，高于国内生产总值增速0.3个百分点。

海洋经济引擎作用持续释放。作为国民经济重要增长极，海洋经济拉动国民经济增长0.4个百分点。

海洋资源要素保障机制不断完善。海域资源要素配置改革加快向纵深推进，积极探索海域分层立体利用，优化提升海域资源管理水平。

我国海洋传统产业优势持续巩固

前三季度，我国海洋船舶、海洋交通运输业等海洋传统产业优势持续巩固，转型升级动能加快释放。

今年以来，我国海洋船舶工业持续保持全球领先。前三季度，我国海船新接订单量、完工量、手持订单量三大指标延续全面上涨态势，分别同比增长98.5%、35.0%、41.9%，国际市场份额持续保持全球首位。新产品交付量质齐升，全球首艘配备光伏发电系统的10800车LNG双燃料汽车运输船、国内首制88000立方米超大型液化气运输船“长平源”轮等一批高端船舶顺利交付，我国海洋船舶工业向高端化迈进。

海洋交通运输业稳步发展。前三季度，沿海港口完成集装箱吞吐量、货物吞吐量同比分别增长4.7%、1.6%。 海洋旅游业发展平稳，渤海湾黄金水道旅游联盟正式启动，构建东北—山东陆海联动旅游圈。“湾区明珠双城海上游”等海上旅游新航线陆续开通。邮轮旅游市场活跃，1—9月全国邮轮累计接待进出港旅客169.9万人次。

海洋新兴产业发展向优

前三季度，我国海洋新兴产业发展向优，新动能培育成效持续显现。

今年以来，我国海工装备制造竞争力持续提升。前三季度，全国新接海工装备订单金额201亿美元，同比增长123.3%，占全球市场份额83.8%。

海洋能规模化开发步伐加快。10千瓦振荡水柱式波浪能发电装置“东波一号”成功获得首个市场订单，实现从单机样机验证到风电场融合示范的关键跨越。 海洋科技创新平台与机制建设持续完善。国内最大海水淡化试验场在天津正式投运，加速海水淡化新技术、新装备、新产品的成熟与迭代。

海洋领域信息化建设加速突破。我国首个面向海洋产业的专属智能要素供给平台——海洋Token（词元）工厂正式发布并落地山东青岛，将深蓝算力转化为推动海洋新质生产力发展的强劲动力。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 前三季度我国海洋生产总值同比增长4.9%

记者 王凯博 邵海成

本文转自：温州新闻网 66wz.com