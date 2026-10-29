央视新闻客户端 2026-10-29 10:44:48

当地时间10月28日，第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果，通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。

当地时间10月28日，第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果，通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。 据悉，这是联大连续第34次通过有关决议，要求美国终止对古巴长达60多年的经济、商业和金融封锁。 来 源：央视新闻客户端 原标题： 联大通过决议 要求美国终止对古巴封锁 记者 许弢 本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊