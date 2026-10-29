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联大通过决议 要求美国终止对古巴封锁

央视新闻客户端 2026-10-29 10:44:48
当地时间10月28日，第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果，通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。

　　当地时间10月28日，第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果，通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。

　　据悉，这是联大连续第34次通过有关决议，要求美国终止对古巴长达60多年的经济、商业和金融封锁。

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原标题： 联大通过决议 要求美国终止对古巴封锁

记者 许弢

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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