联大通过决议 要求美国终止对古巴封锁
央视新闻客户端 2026-10-29 10:44:48
当地时间10月28日，第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果，通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。
当地时间10月28日，第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果，通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。
据悉，这是联大连续第34次通过有关决议，要求美国终止对古巴长达60多年的经济、商业和金融封锁。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 联大通过决议 要求美国终止对古巴封锁
记者 许弢
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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