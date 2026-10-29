2028年洛杉矶奥运会和残奥会口号公布：“群星共耀”
新华社 2026-10-29 10:52:13
洛杉矶奥组委28日正式公布2028年洛杉矶奥运会和残奥会官方口号——“Stars Align”（译为：群星共耀）。
洛杉矶奥组委28日正式公布2028年洛杉矶奥运会和残奥会官方口号——“Stars Align”（译为：群星共耀）。
洛杉矶奥组委介绍说，这一口号“捕捉到”多年付出在洛杉矶交汇的那一刻——运动员在世界舞台上竞技，合作伙伴和志愿者助力促成这一切，世界各地的粉丝共同体验这场盛会。
洛杉矶奥组委主席凯西·沃瑟曼表示：“奥运会和残奥会提醒着我们，当全世界团结在一起时，能够创造怎样的可能。‘群星共耀’号召每个人参与其中，无论你是多年苦练的运动员、迎接世界的志愿者，还是在看台上欢呼的观众。我们迫不及待想在2028年与所有人共享这一时刻。”
2028年洛杉矶奥运会将于7月14日至30日举行，残奥会将于8月15日至27日举行。
来 源：新华社
原标题： 2028年洛杉矶奥运会和残奥会口号公布：“群星共耀”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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