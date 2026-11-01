温州日报 2026-11-01 08:25:10

11月1日，省委常委、市委书记张振丰在永嘉县调研农文旅融合发展工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，持之以恒推进全面从严治党，以高质量党建引领推动高质量发展，以农文旅深度融合拓展群众增收路径，聚力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、平安善治的共富标杆，为高质量发展建设共同富裕示范区市域样板贡献更大力量。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰在永嘉县调研农文旅融合发展工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，持之以恒推进全面从严治党，以高质量党建引领推动高质量发展，以农文旅深度融合拓展群众增收路径，聚力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、平安善治的共富标杆，为高质量发展建设共同富裕示范区市域样板贡献更大力量。

在鹤盛镇、云岭乡，张振丰实地察看农文旅项目建设运营情况，详细了解当地盘活闲置资源、发展生态旅游、促进村民增收等经验做法。在与村干部和项目负责人交流时，张振丰指出，要坚持高标准定位、整体性规划、专业化运营，进一步挖掘整合好当地自然生态、古村落、永昆文化等资源优势，围绕目标客群优化业态布局、打磨消费场景，努力打造农文旅深度融合示范项目；要发挥重大项目牵引辐射作用，释放和扩大产业富民效应，实现口碑效益“双丰收”。

张振丰强调，农文旅融合是激活农村多元价值、促进乡村全面振兴的有力抓手和有效途径。要树立全局理念、系统思维，立足市域“一盘棋”、雁荡山楠溪江协同发展大格局谋项目抓项目，分层分类打造精品游线，擦亮温州文旅新IP。要聚力文化赋能、内涵提升，做深历史文化保护和活态传承文章，植入“农业+”复合业态，提升运营专业化水平，打造兼具山水景、瓯越韵、乡土情、年轻态的消费新场景和热门“打卡地”。要更好统筹发展和安全，坚持生态优先、安全至上，算好全局账、长远账、经济账、民心账，科学推进水利工程谋划建设和补短板、防风险工作，建设坚强水网守护河湖安澜，为高质量发展提供更有力保障。要突出党建引领、学干结合，持续推动全面从严治党向基层延伸，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，建强基层组织战斗堡垒，持续增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把党的政治优势、组织优势转化为发展动能和治理效能，凝心聚力推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。

市领导施艾珠、陈应许、崔波参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在永嘉县调研农文旅融合发展工作

深入学习贯彻党的二十届五中全会精神 以农文旅深度融合兴乡村促共富

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com