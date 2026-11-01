“十五五”启新程 浙江工业大市大县锻造发展新引擎

中国新闻网 2026-11-01 09:00:35

工业大市大县，向来是撑起浙江制造业家底的核心力量。从浙江2025年度“工业大市大县挑大梁”典型案例看，去年前11个月，上榜的5个设区市、20个县(市、区)对该省规上工业增加值的增长贡献率分别达58.5%、52.6%。

工业大市大县，向来是撑起浙江制造业家底的核心力量。从浙江2025年度“工业大市大县挑大梁”典型案例看，去年前11个月，上榜的5个设区市、20个县(市、区)对该省规上工业增加值的增长贡献率分别达58.5%、52.6%。

步入“十五五”新阶段，各地正立足禀赋谋新求变。温州老牌优势产业“闯入”新兴赛道，湖州以绿色转型激活产业新动能，杭州推动机器人在越来越多工厂“上岗”......不同的突围路径，共同勾勒出浙江因地制宜培育新质生产力的鲜活图景。

温州：厚植民营“底色” 绘就创新“亮色”

民营企业是温州工业版图的主力军。数据显示，2025年当地民营规上工业增加值占规上工业比重达90.7%，在册市场经营主体总量突破160万户，相当于平均每六人中就有一位是“老板”。

过去，这些扎根市场的“草根力量”把一门门传统手艺磨成技术，把一个个细分产品做出规模，造就了温州制造行销全球的繁荣。如今，这份深厚的产业底色依托创新增添了一抹亮色。

泵阀产业的进阶，是读懂当地制造业转型升级的一扇窗口。

走进浙江朗格阀门科技有限公司，一批刚下线的小口径蝶阀正打包发运。这家深耕阀门领域20余年的专精特新中小企业，凭借自研的小尺寸、高性能产品，成功闯入AI算力中心散热新赛道。

“算力液冷场景对阀门的密封性、抗损耗能力都有着极高要求。”该公司相关负责人张俊介绍，其在保障性能的前提下把阀体体积压缩至原来的30%，产品已应用于一线芯片制造商的数据中心液冷系统。

国际客商在浙江国际阀门产业链展览会上了解相关产品。蓝伊旎 摄

这并非个例。温州市泵阀工业协会秘书长李丕歌观察到，目前温州已有越来越多泵阀企业切入新能源、航天航空、氢能LNG、数据中心液冷等前沿赛道，打开了新发展空间。

在他看来，这得益于产业的厚积薄发：“人工智能等新兴产业蓬勃发展，而温州过去数十年淬炼出的精密制造功底，让传统产业能依托成熟的集群配套优势快速切入前沿领域。”

企业自发探索之外，政府也在为更广泛的“草根创新”搭桥铺路。

民营企业敢闯新赛道，却常苦于扩产缺地、技改缺钱。为此，温州创新推出“数据得地365”机制，通过工业上楼、盘活老旧工业区、优化用地供给盘活存量空间，今年上半年已累计供地4404.7亩。

近三年，温州还发放智能化技改补贴21.9亿元，并配套技术帮扶、申报指导、标杆交流等综合服务，“手把手”带动企业技改升级，助创新雨林中的更多嫩芽长成大树。

湖州：算好绿色“生态账” 赋能产业“经济账”

对于“两山”理念诞生地湖州而言，“保生态”和“兴工业”从来不是一道非此即彼的选择题。“十四五”期间，湖州三县两区全部跻身浙江省工业大县(区)行列，印证着这座生态之城的产业蝶变。

以湖州安吉为例，绿色发展理念已经深度融入当地家居产业链的各个环节，绿色改造也逐渐从家具主材延伸至各类辅料。

“从胶水、涂料到板材，我们全面采用低甲醛、可降解的环保材料。”万宝智能家居负责人薛栋介绍，企业把低碳标准嵌入生产全流程，品牌国际竞争力不断提升，如今每天有近10个货柜发往全球。

恒林家居则通过光伏发电、工业固废循环利用制热，实现每万元工业增加值仅消耗0.105吨标准煤，远低于行业平均水平。

目前，安吉已有40余家“品字标”企业、超25家绿色工厂及认证企业，进一步实现“绿水青山造绿色好物”。

2021年起，湖州建成全国首个工业碳效数智管理平台，为该市上万家企业建立专属“碳画像”，以数字化手段推动碳效评价全覆盖。

久立特材早早接入了该平台，并同步搭建5G工业互联网底座，搭配AI算法与数字孪生虚拟产线，实现了全流程动态管控。企业能源工程师余协敏介绍，依托这套体系，AI实时推演最优工艺参数，平台自动生成碳效优化方案，提效与节能得以同步推进。

此外，该市还布局绿色科创赛道，构建“一区县一特色”的产业矩阵，如德清深耕地理信息与具身智能、南浔聚焦光电通信与特种电机、吴兴发力半导体芯片与工业软件，探索生态价值转化的多元路径。

浙江省工业和信息化研究院产业政策研究所所长宋婷认为，湖州以生态标尺倒逼产业高端化、以数字科创推动产业绿色化，其创新实践重新诠释了“绿水青山”蕴藏的经济价值。

安吉光电半导体产业园。浙江省经信厅 供图

杭州：深耕数字“软实力” 筑牢智造“硬支撑”

作为数字经济的先发阵地，杭州正抢抓人工智能变革机遇，推动算法走出云端、扎根车间，把软实力转化为制造业升级的硬核动能。

“如果说‘互联网+’解决的是信息不对称和交易效率问题，那么‘人工智能+’则主攻生产效率与智能决策。”杭州市经信局相关负责人表示，杭州此番产业进阶，是基于数字经济底蕴的再创业。

2025年，杭州人工智能核心产业营收突破4500亿元，同比增长23.1%，远超数字经济整体增速。站在新起点上，该市将人工智能作为赋能“296X”先进制造业集群发展的核心变量和关键抓手，争当数实融合的领跑者。

技术积淀，正在转化为生产线上的真实效能。例如，海康机器人将AI算法深度嵌入移动机器人的视觉导航和调度系统，推动其实现“眼脚手协同”，相关产品已应用在1000多个细分场景。

“以前移动机器人只是产线辅助工具，这两年明显成了工厂标配。”该公司副总裁徐志军介绍，其还联合其他企业，通过低代码、开放接口等方式将智能物流、视觉检测、柔性调度等技术打包成轻量化方案，让中小企业也能用得起、用得好。

第五届全球数字贸易博览会上，清洁机器人产品吸引国际客商驻足。孙杨洋 摄

政策的精准托举也在同步推动这一进程。据悉，杭州不仅通过发放“算力券”“数改券”降低企业AI使用成本，还构建起“轻量化场景应用—市级AI工厂—省级未来工厂—国家级智能工厂”梯度培育体系，计划2026年培育市级AI工厂50家以上。

AI技术落地本土制造场景的同时，也正加快走向全球市场。数据显示，今年1月至7月，该市AI企业出口同比增长156%。

不久前，还有19家荷兰企业组团到访杭州，实地探访宇树科技、云深处科技等机器人企业，寻求产业深度对接。

“荷兰工厂以多品种、小批量生产为主，还有许多环节很难实现自动化。”荷兰阿菲克斯工程公司代表丹尼尔·德格里夫表示，浙江机器人企业的技术积累匹配其诉求，期待合作攻克行业痛点。

纵观三座工业大市的蜕变，其各具特色的探索路径映照出浙江制造业向高端化、绿色化、智能化迭代升级的清晰脉络。放眼整个浙江，还有更多地区在争相突围，共同汇聚起向新而行的澎湃动能。

来 源：中国新闻网

原标题： “十五五”启新程 浙江工业大市大县锻造发展新引擎

记者 蓝伊旎

本文转自：温州新闻网 66wz.com