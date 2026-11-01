人工智能如何成为浙江实体经济“新搭子”？

中国新闻网 2026-11-01 09:04:26

在政策引导与产业需求的共同推动下，浙江更多企业正探索推动AI从单点提效，延伸至生产、管理、供应链协同等场景，使其成为实体经济“新搭子”。

一张复杂订单背后，AI开始串联库存、采购、生产、发货等全链路环节；面对柔软、易变形的布料，智能缝纫设备也在尝试突破传统自动化的边界……

此前，浙江出台《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案(2026—2030年)》等举措。今年10月，国务院办公厅印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》，推动技术进步、产业升级与就业促进、民生改善相协调。

在政策引导与产业需求的共同推动下，浙江更多企业正探索推动AI从单点提效，延伸至生产、管理、供应链协同等场景，使其成为实体经济“新搭子”。

今年9月，在浙江宁波举行的第十六届智慧城市与智能经济博览会期间，具身智能缝制机器人亮相。张斌 摄

从“打好辅助”到“补位生产”

在浙江，AI正尝试成为生产领域新员工的“带教老师”。

阿里巴巴千问AI硬件产品总经理吴建军介绍，智能眼镜等设备能够记录经验丰富员工的标准操作流程，并通过现场提示等方式，帮助新员工更快熟悉工作。

而在服装制造领域，面对柔软、易变形的布料，传统的自动化设备往往“束手无策”。浙江艾图具身智能科技有限公司的服装智造机器人搭载了自研的缝制VLA垂域大模型，具备面料自适应、秒级换款等能力，能够直接实现裁片分离、抓取、摆放、对齐的全流程自动化，真正接手了服装产线上最考验手眼协调的复杂工序。

“设备能完成动作，不代表就能满足大规模生产的要求。”浙江艾图具身智能科技有限公司产教融合业务总监蒋明说，目前，该机器人已在大型服装工厂进入落地应用阶段，未来企业还将通过产教融合，与院校一起培养更多能驾驭新设备的产业人才。

走访中，浙江更多企业提出诉求：一家铜加工企业提出，希望减少对老师傅现场观察炉体冷却水情况的依赖；一家设计企业则希望在设计师与客户确定整体风格后，利用AI响应更细致的设计调整；一家外贸企业则希望实现订单状态的一键智能同步，以便相关业务部门及时掌握进展……

“短期谨慎，长期乐观。这是我们走访制造业企业时，听到的关于AI赋能较为普遍的态度。”中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司数智工业团队总负责人刘建民说。

在他看来，现阶段AI赋能制造业的关键在于技术供给与企业需求能否有效对接，以及服务提供商与企业之间能否形成良好磨合。

“谁先把这种磨合做好，谁就有可能在AI赋能中获得更明显的乘数效应。”刘建民说。

从识别缺陷到处理订单，再到尝试完成复杂缝制任务，AI在制造业中的角色正发生变化。围绕制造业的实际需求，浙江正加强场景牵引和供需匹配，梳理“人工智能+制造”应用场景任务，并通过揭榜挂帅等方式推动技术攻关与应用落地，促进成熟方案在更多企业推广。

今年9月，浙江永盛工具有限公司负责人俞忠旭介绍企业开发的AI系统。(乐清市融媒体中心供图)

从“减轻负担”到“释放人的价值”

“我们传统制造业的工人还是蛮辛苦的。”在谈及对AI应用的期待时，在浙江温州乐清芙蓉镇，专注钻头生产30多年的浙江永盛工具有限公司企业负责人俞忠旭说，希望借助AI应用，企业的生产流程上能够减少反复核对、等待和缺料等问题。

据悉，2025年，该企业营业收入超过1亿元，出口业务约占七成。2025年5月起，该企业与当地技术服务商合作开发AI系统，以客户订单为主线，逐步打通订单、库存、原材料、采购、生产、包装和发货等环节。

如今，上述系统能够结合当前订单、历史销售情况、客户采购周期、生产周期和现有库存，给出库存建议；安排生产时，则综合考虑交货期限、设备负荷和工序进度；当部分原材料库存低于设定值时，系统还会提醒补货。

“我们希望把人从大量重复劳动中释放出来。”技术服务商负责人林海阳说。

在乐清，AI应用的探索正从企业内部延伸至政府服务。

乐清市大数据局相关工作人员介绍，当地正在探索以“AI翻译官”为纽带的企业走访机制，由干部跟随技术服务人员深入企业，了解生产经营中的具体困难，帮助企业梳理AI应用需求。

此外，乐清还在探索“1+5+N”AI服务联合体等机制，尝试整合运营服务、技术支持、企业场景等资源，由技术方围绕企业实际需求提供解决方案，并通过龙头企业的应用探索，为更多中小企业提供参考。

目前，浙江已提出“强化技术供给 筑牢模数共振‘能力底座’”。该省正立足垂直领域做强模型。围绕工业大模型、智能控制等方向，浙江部署实施“工业大模型驱动的智能控制系统研发与应用”等“人工智能+制造”领域省“尖兵”“领雁”项目14项。

从“单点试用”到“规模推广”

一家企业中的成功案例，并不意味着同一套方案可以直接复制到另一家工厂。不同企业的生产工艺、设备条件、数据基础和业务流程各不相同，AI应用往往需要结合具体场景进行调整。

在浙江，国研软件股份有限公司创新研究院总监李栋在走访企业时发现，不少企业知道自己希望AI解决什么问题，却未必能准确描述需求。

数据基础怎么样？目标设置是怎么样的？业务流程会用到哪些规则？这些问题，都需要在项目实施前厘清。

“尤其是涉及复杂生产流程的应用，企业不能仅仅提出一个笼统的需求，就期待技术服务商交付一套拿来即用的产品。企业需要参与其中，将自身的行业经验、工艺要求和实际流程与技术开发相结合。”李栋说。

此外，对于中小企业而言，独立组建AI团队、搭建相关基础设施往往成本较高。如何以较低成本找到适合自身的应用场景，并验证实际效果，仍是人工智能从试点走向规模化应用需要面对的现实问题。

浙江是全国唯一同时获批国家数字经济创新发展试验区和国家数据要素综合试验区的“双试验区”省份，基础大模型全国领先，制造业场景丰富多元。

目前，浙江正加强资源集成、优化公共服务，引导各地加快建设制造业人工智能公共服务平台，探索实施“公共平台+总包服务”、Token计量、先用后付等新模式，整合算力、模型、数据、场景等资源，面向中小企业提供需求诊断、供需对接、方案设计、模型调试、项目落地等一站式服务，有效降低企业数智化转型成本。

来 源：中国新闻网

原标题： 人工智能如何成为浙江实体经济“新搭子”？

记者 张茵 张斌 董易鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com