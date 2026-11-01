温州日报 2026-11-01 09:44:28

10月31日下午，温州市图书馆携手温州动物园，共同举办"花婆婆绘课厅"户外专场活动，将绘本课堂搬进动物王国，让孩子们在真实的自然场景中阅读自然、亲近生命。

温州网讯 10月31日下午，温州市图书馆携手温州动物园，共同举办"花婆婆绘课厅"户外专场活动，将绘本课堂搬进动物王国，让孩子们在真实的自然场景中阅读自然、亲近生命。“平时来动物园都是走马观花，今天我们深入了解了动物的习性、习惯，还能在动物园里读一本书，真是很特别的体验。”一位家长感慨道。

本次活动特邀温州动物园林老师带队讲解，孩子们边走边看、边听边学，收获了一堂生动的“行走的自然课”。来自澳大利亚的袋鼠妈妈带着袋鼠宝宝蹦蹦跳跳；小企鹅摆着身子摇摇晃晃地踱步；林老师还介绍了园内白犀牛的“终身大事”——它们暂未找到合适的繁育场地，孩子们听得专注，纷纷为白犀牛操起心来。“小动物也太可爱了吧！”稚嫩的惊叹声此起彼伏。

随后来到小朋友们最期待的熊猫馆，正巧赶上“宝弟”“宝妹”的加餐时间。两只大熊猫端坐进食，憨态可掬，萌态十足，孩子们趴在围栏前久久不愿离去。

参观结束后，孩子们跟随金金老师一同聆听绘本故事《大熊猫星宝》。熟悉的动物形象遇上生动的故事讲述，书本里的知识瞬间变得可感可知，在动物园里听故事，成为孩子们当天最难忘的阅读体验。

活动的压轴环节是非遗衍纸手工体验。在金金老师的指导下，孩子们与爸爸妈妈齐动手，一卷、一捏、一粘、一拼，五彩纸条在指尖化作一只只憨萌可爱的小熊猫。亲子协作间，孩子们感受到传统技艺的匠心之美，也收获了一份独一无二的“动物园记忆”。

当书香走出馆舍、融入自然，阅读便有了更辽阔的天地。此次活动是温州市图书馆创新阅读推广模式的一次生动实践，将绘本阅读、自然教育与非遗体验有机融合，让知识在场景中“活”起来，让书香以更温润的方式浸润童心。未来，温州市图书馆将继续深化“阅读+”跨界合作，带孩子们在行走中阅读，在体验中成长，在书香中遇见更大的世界。

来 源：温州日报

原标题： 把绘本课堂搬进动物王国 市图“花婆婆绘课厅”走进温州动物园

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com