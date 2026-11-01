温州日报 2026-11-01 09:44:29

10月31日至11月1日，在永嘉县大若岩镇哈比特部落文化艺术村，2026全国跳绳公益推广大篷车活动暨楠溪江民俗体育精英赛举行。该赛事把赛场搬进山水间，跳绳、石锁、空竹、武术、健身气功、无极球等项目轮番亮相。

温州网讯 10月31日至11月1日，在永嘉县大若岩镇哈比特部落文化艺术村，2026全国跳绳公益推广大篷车活动暨楠溪江民俗体育精英赛举行。该赛事把赛场搬进山水间，跳绳、石锁、空竹、武术、健身气功、无极球等项目轮番亮相。

活动现场，小选手们手握跳绳，脚下生风。本次比赛按年龄分为儿童、少年、青年、成人四个组别，设置单人、双人多个项目，既有速度比拼，也有花样展示。“今年来参赛的选手水平都很高。”赛事工作人员朱芷嫣介绍。

除了精彩的跳绳比赛，现场还有热闹的民俗体育展演。“这次来了全国各地300多名跳绳选手，加上其他民俗体育项目选手，总人数超过800人。”温州市民俗体育运动协会主席王怀亮介绍，现场民俗体育项目涵盖二十多个类别，参与者年龄跨度大，既有幼儿园小朋友，也有70多岁的民间体育爱好者。

赛事期间，永嘉同步推出“跟着赛事游永嘉”活动。来自各地的运动员和演职人员在比赛期间可凭证件畅游永嘉各大景区，感受“300里楠溪”的秀美风光和人文底蕴。“第一次来永嘉，这里山清水秀、空气清新，体验非常好。”参赛运动员赵培森说。

据悉，本次赛事为全国跳绳公益推广大篷车活动首次落地楠溪江。近年来，永嘉积极探索“体育+文旅+公益”融合发展路径。此次活动将民俗体育、全民健身与山水文旅资源相结合，既为传统体育项目搭建展示平台，也为楠溪江文旅发展注入新动能。

来 源：温州日报

原标题： 全国跳绳公益推广大篷车活动举行

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com