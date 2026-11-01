温州日报 2026-11-01 09:44:29

10月31日下午，由市美术家协会、永嘉县文联、温州民进开明画院主办的第三届“拾美”女性艺术邀请展“破界境生”在永嘉县沙头镇北山村北山艺墅开幕。十位温州本土女性艺术家跳出传统水墨单一范式，以综合材料为核心，用多元艺术语言呈现当代女性视角下的乡土感悟与生命体验。

温州网讯 10月31日下午，由市美术家协会、永嘉县文联、温州民进开明画院主办的第三届“拾美”女性艺术邀请展“破界境生”在永嘉县沙头镇北山村北山艺墅开幕。十位温州本土女性艺术家跳出传统水墨单一范式，以综合材料为核心，用多元艺术语言呈现当代女性视角下的乡土感悟与生命体验。

“拾美”是深耕温州本土的女性艺术品牌，前两届以“自在境觉”“意游境开”为题，十位女画家立足国画本体，于笔墨间体悟自在。本届展览，潘玲芬、沙荷合、谢魏魏、胡笑玲、王佩春、梅海慧、张雪蕾、陈颖、林珈卉、戴慧中十位艺术家，历经半年常态化研习、材料实验与作品打磨，将综合材料、丙烯、流体绘画、摄影拓印、观念装置等引入创作，打破技法、媒介与观念的边界。

参展作品兼具东方文脉与当代思考。戴慧中《花叙四时》以四时草木观照本心，求索传统花鸟笔墨的当代新生；梅海慧《澄澈》以线条载道、以静定修心，融太极哲思于笔墨肌理；林珈卉《两仪》对话自然与工业文明，探寻万物共生之道；张雪蕾《烛照新旧》以拓印、摄影跨界融合，演绎古今文脉交融；胡笑玲《彩色沉积》聚焦生态环保议题，以艺术记录大地印记；王佩春《月亮与六便士》叩问精神理想与现实生活的平衡。

开幕式上，省文联、市文联及永嘉县有关领导，与文艺界前辈、艺术家、媒体代表一同莅临观展。与会嘉宾在发言中充分肯定“拾美”品牌守正创新、扎根乡土的艺术精神，评价本次展览兼具学术性、当代性与在地性，是温州文艺助力乡村文化振兴、美育浸润基层的生动范例。

“拾美”艺展落地北山艺墅，是文艺下沉基层、美育赋能乡村的实践。从纸本水墨到综合材料，从传统笔墨到当代观念，十位女艺术家以“破界”之姿，在楠溪山水间开启了一场关于女性艺术与乡土文脉的对话。策展人戴慧在致辞中说，“破界境生”，破的是陈旧范式与固化思维，生的是全新意境与当代语言。团队将持续深耕本土，坚持跨界创新，打造温州女性艺术特色品牌。参展艺术家代表陈颖分享了创作心路，表示将继续以艺扎根乡土，用女性温柔而坚定的艺术力量讲好温州乡土故事。

开幕式后，现场举行女性艺术学术沙龙研讨会，与会专家围绕温州女性艺术发展、乡土文脉转化、当代媒介跨界、艺术乡建实践等主题展开研讨。展期至206年12月31日。

来 源：温州日报

原标题： 温州女艺术家楠溪江畔破界创作 第三届“拾美”女性艺术邀请展开幕

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com