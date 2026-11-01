学习强国温州平台 2026-11-01 09:40:45

随着养生理念的盛行，田间地头的野菜成了不少市民餐桌上的“宠儿”。很多人认为，野菜纯天然、无污染、营养丰富，甚至能清热去火。然而，并非所有的野菜都适合大众食用，食用不当反而可能“惹祸上身”。

随着养生理念的盛行，田间地头的野菜成了不少市民餐桌上的“宠儿”。很多人认为，野菜纯天然、无污染、营养丰富，甚至能清热去火。然而，并非所有的野菜都适合大众食用，食用不当反而可能“惹祸上身”。

今天，我们就来聊聊隐藏在野菜中的“隐形杀手”——草酸盐，以及它可能引发的草酸盐性肾病。

什么是草酸盐性肾病？

简单来说，草酸盐性肾病，就是人体短时间内摄入了大量富含草酸的食物，导致血液和尿液中草酸盐浓度急剧升高。大量的草酸钙结晶会像“小石头”一样，堵塞在肾脏的肾小管里，直接损伤肾脏细胞，严重时就会导致急性肾损伤甚至肾衰竭。

马齿苋虽然是药食同源的植物，但它恰恰是一种高草酸野菜。除了马齿苋，我们常吃的菠菜、苋菜、竹笋、茭白等，草酸含量也相对较高。

为什么吃野菜会吃出肾衰竭？

原因主要有以下几点：

1.野菜本身草酸含量高：马齿苋等野菜含有大量草酸，如果大量食用，草酸盐极易超标。

2.年龄与基础疾病：老年人（尤其是80岁以上的高龄老人）肾脏功能本身就在走“下坡路”，代偿能力弱，如果还患有高血压、糖尿病或慢性肾病，风险会成倍增加。

3.引发腹泻导致脱水：野菜如果清洗不净或体质敏感，容易引起胃肠道反应（如腹泻）。严重腹泻会导致身体脱水，肾脏血流量减少，原本沉积在肾脏的草酸盐对肾脏的损伤会进一步加重，从而诱发急性肾衰竭。

安全食用野菜，请牢记这几点

为了避免“病从口入”，大家在品尝野菜时，请务必做到以下几点：

1.一定要焯水

这是最关键的一步。草酸极易溶于水，在烹饪马齿苋、菠菜等草酸含量高的野菜或蔬菜前，务必先在沸水中焯烫1-2分钟，这样可以去除约50%-80%的草酸，然后再进行后续的凉拌或烹炒。

2.尝鲜即可，不要贪多

野菜不是常规蔬菜，偶尔尝个鲜、换换口味即可，千万不要大量食用。尤其是老年人，一次吃一小盘足矣，切勿天天吃、顿顿吃。

3.特殊人群最好“敬而远之”

慢性肾病患者、肾结石患者（尤其是草酸钙结石患者）：应尽量避免食用高草酸野菜。

老年人、儿童及消化功能较弱者：野菜多性寒，容易引起腹泻，且对肾脏负担较大，建议少吃或不吃。

孕妇：为了安全起见，也应谨慎食用。

4.不认识的野菜坚决不采

野外生长的植物种类繁多，很多有毒植物与可食用野菜外形相似。不要随意在公园、路边、小区绿化带或污染区域（如化工厂、垃圾场附近）采摘野菜，以免发生中毒。

5.注意搭配，多喝水

食用野菜时，尽量不要与大量高钙食物（如牛奶、豆制品）同食，以免草酸与钙在肠道内结合形成结石。吃完野菜后，可以多喝些水，帮助草酸随尿液排出。

出现这些情况，请立即就医

如果在食用野菜（尤其是未焯水的野菜）后，出现以下症状，请务必高度重视，及时前往医院就诊，并主动告知医生近期的饮食情况：

频繁腹泻、恶心呕吐；

尿量明显减少或无尿；

身体浮肿（尤其是眼睑和下肢）；

乏力、腰酸，甚至出现胸闷、气促。

野菜虽好，我们要学会科学地食用。记住：吃野菜前先焯水，浅尝辄止莫贪多。只有保护好我们的肾脏，才能享受更长久的健康生活！

来 源：学习强国温州平台

原标题： 县级融媒丨健康知识·野菜虽好莫贪嘴，小心隐藏在野菜中的“隐形杀手”

本文转自：温州新闻网 66wz.com