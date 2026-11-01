掌上温州客户端 2026-11-01 09:43:08

10月31日下午，2026中乙联赛保级A组倒数第二轮战罢。温州俱乐部德赛队主场0:1不敌小组垫底、已经提前降级的上海赛更达，而直接保级对手广州蒲公英与长春喜都0:0互交白卷。此消彼长之下，温州队与倒数第三名广州蒲公英的分差拉大至4分，在联赛仅剩一轮的情况下铁定降级，结束了短暂的两年中乙之旅。

温州网讯 10月31日下午，2026中乙联赛保级A组倒数第二轮战罢。温州俱乐部德赛队主场0:1不敌小组垫底、已经提前降级的上海赛更达，而直接保级对手广州蒲公英与长春喜都0:0互交白卷。此消彼长之下，温州队与倒数第三名广州蒲公英的分差拉大至4分，在联赛仅剩一轮的情况下铁定降级，结束了短暂的两年中乙之旅。

本场比赛，面对无欲无求的上海赛更达，温州队急需三分续命，却在进攻端始终破门乏术。战至第87分钟，上海赛更达球员余彦锋送出助攻，艾迪·弗朗西斯完成致命一击，温州队主场0:1告负。同一时间，广州蒲公英与长春喜都互交白卷，积分再添一分。上一轮主场0:0闷平兰州陇原竞技后，温州队积27分落后蒲公英3分，尚存一线生机；本轮输球后分差扩大到4分，保级悬念就此终结。

回顾本赛季保级征程，温州队的转折点出现在10月12日。主场与长春喜都的“六分之战”中，温州队率先破门，却因乌龙球和红牌陷入被动，第90分钟遭对手绝杀，以1:2饮恨，就此跌入降级区。此后球队未能扭转颓势，最终提前一轮告别中乙。

这支温州队的前身为江西黑马青年足球俱乐部。2025年初，俱乐部完成异地迁移，注册地变更为温州市，并更名为温州职业足球俱乐部，时隔14年再度为温州带来本土职业足球队。落户后的首个赛季，温州队征战中乙联赛，最终位列保级A组第五，顺利完成保级目标。然而第二个赛季，球队未能延续立足之势，提前一轮降入中冠联赛。从14年等待到两年即别，温州职业足球的下一程，再度充满未知。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温州队提前一轮降入中冠

记者 严嘉瑜

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