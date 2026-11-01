从手工作坊到全球货架 小小蚊香器磨出“独门绝技”

温州日报 2026-11-01 10:07:53

前不久，日本日化企业的一批研发团队到访温州，和瓯斯达技术研发团队面对面探讨双方即将研发的新产品。眼前这一幕，在20多年前还不多见。那时，瓯斯达接待的多是海外客户派来的质检人员；如今登门拜访的，已是科研人员和企业负责人，聊的话题也从验货把关转向了新品研发。

瓯斯达测温线可对蚊香器发热体进行快速测温分拣。

【开箱·现场】

时间/地点：10月，日本

现场：日本一家日化公司仓库里，印着“温州—日本”标签的纸箱码得齐整，员工们沿着托盘逐箱扫码、清点入库。这是一批从温州海运来的高端蚊香器，过几天将发往日本各大超市。

“我们和瓯斯达合作多年了，产品特别值得信赖，每年都迭代更新，卖得特别好。”资材部部长Handa Yushi拍了拍纸箱说，“新上的智能款定时蚊香器很受欢迎，开启一次就能自动控制，避免忘记关机浪费驱蚊液。”

温州货：高端蚊香器，温州瓯斯达电器实业有限公司研发制造。

【开箱·所见】

首创给蚊香器测温的“秒级神器”

“陈董，新品研发都顺利吗？我们还想找你们一起做一款杀虫器。”

“没问题，我让技术团队来对接。”

前不久，日本日化企业的一批研发团队到访温州，和瓯斯达技术研发团队面对面探讨双方即将研发的新产品。

眼前这一幕，在20多年前还不多见。那时，瓯斯达接待的多是海外客户派来的质检人员；如今登门拜访的，已是科研人员和企业负责人，聊的话题也从验货把关转向了新品研发。

这是一家主营蚊香器、芳香器、喷香机等产品的企业。从小作坊到行业“小巨人”，瓯斯达用30多年时间，把一只小蚊香器磨到极致，将研发、生产、销售串成一条链，硬是在这个细分领域闯成了国家高新技术企业、浙江省“专精特新”企业。

“做成行业标杆，意味着前路没有现成答案，‘摸着石头过河’是常态。”温州瓯斯达电器实业有限公司负责人陈大为打开手中的蚊香器，“像我们自主研发的温度测试仪器，就是专门用来检测蚊香器里的加热元件，其中的关键技术是国内首创。”

加热元件，就像蚊香器里的“心脏”，其温度高低直接影响驱蚊液的挥发量，必须精准控制。可难题也摆在这儿：蚊香器是微功率产品，用普通电加热器来检测，效率低不说，结果还常常不准；再加上这是一条不起眼的小赛道，仪器企业大多不愿花精力专门为它研发设备。

“别人不做，我们就自己来。”陈大为的底气，来自企业技术研发团队。团队反复测试调整，又在实际使用中一点点摸索改进，将原来由PT100温度变化来检测加热元件的方式，改进为红外检测方式。简言之，就是不再“慢慢感温”，红外检测秒级出结果，又快又准。

这套测试仪器一落地，便成了同行竞相采用的“标配”，连全球百强企业也闻讯而来，纷纷表达将此仪器作为企业标准检测设备的意愿。“企业有创新，才会有动力、有收获。”陈大为有感而发。

【开箱·拆解】

一张X光片照出“挑刺式”成长

创新，对于陈大为来说，从来不是一时兴起的念头，而是日复一日的习惯。这份执着，源于一次次“挑剔”。

和日本公司合作的第一笔订单——便携式蚊香器，就让陈大为结结实实尝了一回被“挑”的滋味。这款产品头一回交给中方企业，对方心里难免打鼓，担心瓯斯达做不出来。

疑虑很快就摆上了桌面。“里面走线怎么样？”“得拍个X光确认一下。”对方说得客气，要求却不含糊。可给几万只产品拍X光，仅费用就要几十万元。陈大为毫不犹豫，一口应下。X光片出来后，个别线路不太理想。双方仅合作了一年，便不了了之。

换作旁人，或许会就此放弃，但陈大为不气馁，找对方聊产品要求，一点点磨质量、迭代技术。日本客户终于被打动，再次将一款驱蚊器交给瓯斯达研制。“这一回，他们从里到外都挑不出毛病，非常满意。”他笑着说，“我们建立了长期合作关系，越来越多的产品研发任务交到我们手上。”

海外客户的“挑剔”，也让瓯斯达从依赖“人海战术”转向“智慧工厂”。多年前，一位英国客户找上门来，要做“感应芳香产品”，技术门槛高，一万个产品里哪怕混进一个瑕疵品，整批都过不了关。

订单一来，量大得惊人，厂里临时凑了八百多名工人，日夜赶工。可新手操作不熟练，到了交货期，货还没备齐。“这次合作栽了个大跟头，靠人海堆出来的速度终究靠不住。”陈大为意识到，企业必须自动化、智能化。

生产线上，一套自主研发的PCB焊点AI视觉检测系统应运而生，让机器长出“慧眼”，以每分钟百件的速度精准锁定产品缺陷。在反复优化下，AI模型与双相机高清成像系统深度融合，形成集高速识别、智能分选、数据追溯于一体的全自动检测闭环。

“调好参数后，同工艺下不同PCB板都能批量检测。”瓯斯达生产总监张稳信介绍，系统预留了MES（制造执行系统）接口，接上后从生产到出厂都能查得到、追得清。

【开箱·走向全球】

不靠老本开辟汽配新赛道

国内这端，瓯斯达每年拿出七八百万元用于科技研发，组建起设备、产品、汽配三支科研团队，设立省级企业研究院；海外那端，产品远销意大利、英国、美国、沙特、巴西、南非、日本等34个国家和地区。

内外两端，被一条清晰的因果链紧紧相连：正因为舍得在研发上投入、敢于在创新上突破，企业才能从竞争中脱颖而出，在全球市场占得一席之地。

瓯斯达没有因蚊香器的领先而停在原地。五年前，它开辟了一条新赛道：聚焦汽车热管理与电控电器领域。

“这次跨界比较大胆，一方面是基于对未来市场的研判；另一方面是我们所积累的技术、市场、资金等资源比较充沛，有信心闯一闯。”谈起今后布局，陈大为依旧信心十足。

水泵，是这条赛道上的重头戏。水泵正从机械式走向智能化，可用于新能源汽车、AI数据中心等需要可靠降温的场景。“但产品门槛很高，要做到运行数万小时无故障，我们还在全力攻坚最新型号。”陈大为坦言，去年上新的一款水泵产品，光试用期就长达两年。“创新这条路，要耐得住性子，做好打持久战的准备。”

如今，瓯斯达依托IATF 16949汽车质量体系与自研实验室，已同步布局燃油车后市场、新能源液冷两大赛道，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械与特种车辆，远销欧洲、南美、俄罗斯、中东、东南亚等地区和国家。

“我们企业有个不成文的‘规定’，每年都要有新品面世。”陈大为指着展厅墙上的商业版图说，“只有不断创新，才能做成领头羊，才能让红点聚成更大的版图。”

来 源：温州日报

原标题： 从手工作坊到全球货架 小小蚊香器磨出“独门绝技”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com