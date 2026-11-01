温州日报 2026-11-01 10:07:54

瓯江入海口，潮涌深蓝，风起空天。近日，海经区举行海空装备区项目集中签约，20个海空装备相关项目落地，涵盖高纯再生铜米、星载高速激光通信终端、算力液冷装备等新材料、海工、航天、人工智能领域，勾勒出这片向海图强、向天而行热土的发展图景。

温州网讯 瓯江入海口，潮涌深蓝，风起空天。近日，海经区举行海空装备区项目集中签约，20个海空装备相关项目落地，涵盖高纯再生铜米、星载高速激光通信终端、算力液冷装备等新材料、海工、航天、人工智能领域，勾勒出这片向海图强、向天而行热土的发展图景。

今年以来，海经区深入开展“百日淬锋·赛马攻坚”专项行动与全员招商，一批重大项目加快签约开工，数十个前沿赛道项目深度洽谈。数字和速度背后，是国家级平台对产业变革方向的把握，也是立足自身禀赋抢抓时代机遇的战略选择。

赛道布局：成熟链条牵引四大赛道协同起势

海经区布局海空装备产业并非追逐概念，而是扎根温州精密制造、电气、泵阀产业根基，整合港口、科研平台、深远海应用场景等资源，实现要素重组、优势再造。区域以海上风电装备为基底，同步培育海洋智能装备、海工新材料等三大领域，并向商业航天延伸，形成“3+1”主导产业，各链条互为支撑，一套制造能力可兼顾风机、卫星、机器人零部件生产。

海上风电是长板优势。今年4月，全球单机容量最大的16兆瓦深远海风电机组出港，其风电整机即在金风科技生产制造；企业持续攻关新一代大功率机组。中天海缆深远海海缆工厂、永安重工等加速集聚，永安重工的超大液压打桩锤承包全国近70%的风电场施工。

三大新兴赛道加快蓄势。海洋智能装备聚焦海洋智能物联、海工智能装备、工业机器人等领域，中拓、诺博特、超波海洋5G等项目加速成长；海工新材料围绕关键零部件国产替代，宏丰电工合金攻克M9超薄PCB铜箔，盈博莱、科氟特等企业形成“单点突破、多点配套”格局；商业航天装备专攻火箭、低轨卫星核心部件和星箭配套，星科控制特种阀门配套长征五号，椭圆时空落地太空激光通信装备，万洋新质生产力产业园布局人工智能、低空经济赛道。

这便是海经区的发展逻辑：不是简单的产业叠加，而是以成熟链条带动新兴赛道，依托产业底座实现跨界融合，构筑独特的产业生态竞争力。

链式生长：从单点招引迈向产业链协同共进

截至目前，海经区已招引亿元以上产业项目43个，规上工业增加值增长25.5%、制造业投资增长50%、高技术产业投资增长43.8%；前三季度GDP增长14.1%，连续三年保持高位。累计招引优质项目150余个，总投资超1000亿元，集聚制造业企业近840家。按规划，到2028年主导产业产值力争突破300亿元，2030年突破550亿元，带动全市打造千亿产业集群。

比数量更值得关注的是招商模式迭代。特宏阀门落地后产能翻番，化身“招商大使”引荐铭天科技等3家配套企业落户；祥松阀门牵线上游盛烨氟业落地，打通特种材料—阀门零部件—整机装备链条。近期签约既有总投资45亿元的高纯再生铜米等重资产项目，也有航天动力、激光通信、算力液冷管路等科创项目，瑞科美新能源锂电池循环示范基地同步落地。从“引来一个”到“带动一片”，从政策招商走向生态招商，招商逻辑正在深刻转变。

生态支撑：平台创新与政务服务双向赋能

产业链延链强链，离不开成长土壤。海经区布局8大产业孵化器，国家级风力发电技术创新中心投用，攻坚深远海风电技术；深化环发展大厦科创集群，做强海工孵化园，强化与天津大学、浙江海洋大学合作，推动创新从实验室走向生产线。新型产业园建设提速，践行“建园即招商”。

服务保障同步跟进。海经区设立9只产业发展基金，组建规划总规模10亿元的科创子基金；落实“135”助企服务机制，叠加“数据得地”改革，强化平台、资金、空间、人才等要素保障，打造“无事不扰、有呼必应、随叫随到”的温暖营商最佳区。

依托国家海洋经济发展示范区核心规划面积69平方公里，叠加温州综合保税区开放优势，海经区对内升级产业、对外扩大开放，走出跨越式高质量发展路子。

向海图强，深耕深远海开发；向天而行，布局未来产业。制度供给、产业基础、科创平台、政务服务深度耦合，海空装备区正为温州打开全新产业增长空间。

来 源：温州日报

原标题： 海空装备区，何以海经

20个项目落地，涵盖新材料、海工、航天、人工智能领域

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com