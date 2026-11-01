温州日报 2026-11-01 10:07:54

10月30日、31日两天，“登临计划——第二届中国戏剧经典保留剧目展演” 在南京江南剧院上演瓯剧《张协状元》。该剧由温州市瓯剧艺术研究院创排，是本次全国遴选中浙江省唯一入选剧目，将有着 “中国第一戏” 之称的南宋南戏经典呈现给金陵观众。

温州网讯 10月30日、31日两天，“登临计划——第二届中国戏剧经典保留剧目展演” 在南京江南剧院上演瓯剧《张协状元》。该剧由温州市瓯剧艺术研究院创排，是本次全国遴选中浙江省唯一入选剧目，将有着 “中国第一戏” 之称的南宋南戏经典呈现给金陵观众。

本次展演由中国戏剧家协会、中共江苏省委宣传部、江苏省文联等联合主办，全国共遴选10台涵盖多剧种的经典保留剧目参演，是国内高水平的戏剧经典展示交流平台。瓯剧《张协状元》凭借深厚文化价值与成熟舞台呈现入选，展现了浙江戏曲传承创新的成果。

《张协状元》是现存唯一完整保存的南宋戏文，由南宋温州九山书会才人编撰，收录于《永乐大典》，距今900余年，是中国迄今发现最早、保存最完整的古代戏曲剧本，被誉为 “中国戏曲活化石”。瓯剧版2021年首演，至今已演出三百余场，秉持 “创造性转化、创新性发展” 原则，为古本注入当代共鸣。

舞台呈现上，该剧摒弃繁复舞美，以山西广胜寺壁画为灵感打造古朴背景，营造 “戏班开箱即演” 的沉浸式氛围，还原南戏游走市井的原生质感。全剧仅6位演员分饰14个角色，甚至演绎乌鸦、蚊子、知了等意象，凭借身段与拟声技巧，将戏曲假定性转化为鲜活的舞台意趣。

人物改编是该剧核心亮点。主创跳出传统 “负心汉” 脸谱化叙事，以 “协、邪、谐” 三条线索重构张协形象，着重刻画其人生不同境遇中的复杂人性与自我反省，让古代婚姻、权欲与人性的命题对接当代价值。作曲融入六种声腔，随人物与情境切换风格，延续南戏自由灵动的本色。

领衔主演方汝将为第26届中国戏剧梅花奖得主、温州市瓯剧艺术研究院副院长，他在表演中突破传统生行程式，运用高靴碎步、磋步、袖花、跌扑等技法，立体展现人物心理弧光。叶媛媛、胡涛、周飞、沈家辉、麻建山等优秀演员同台绽放，在角色间灵活切换，完成对南戏经典的活态演绎。

演出前夕，该剧于日前走进南京紫东锦创书城，作为本届展演场外活动开篇，通过讲座、身段体验等形式普及瓯剧文化，吸引众多市民参与。

据悉，该剧曾入选文旅部戏曲创作优秀案例、中国戏曲像音像工程，亮相上海国际艺术节，赴法参加巴黎中国戏曲节获 “评委会特别奖”。11月下旬，该剧还将赴突尼斯参加迦太基国际戏剧节，向世界传递南戏故里的文化声音。

来 源：温州日报

原标题： 九百年南戏活化石唱响南京 瓯剧《张协状元》亮相全国戏剧展演

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com