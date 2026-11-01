学习强国温州平台 2026-11-01 10:07:54

时至正午，温州市文成县周壤镇大坑村老年食堂内热闹有序。老人们陆续赶来排队取餐，宽敞明亮的就餐区里，大家围坐一桌，或低头用餐，或闲谈唠嗑，眉眼间满是松弛的笑意。这一餐一饭的安稳日常，背后是一场持续十年的侨胞爱心公益长跑。

时至正午，温州市文成县周壤镇大坑村老年食堂内热闹有序。老人们陆续赶来排队取餐，宽敞明亮的就餐区里，大家围坐一桌，或低头用餐，或闲谈唠嗑，眉眼间满是松弛的笑意。这一餐一饭的安稳日常，背后是一场持续十年的侨胞爱心公益长跑。

这份触手可及的温暖，始于2017年的一次善念。大坑村是典型侨乡村落，村内侨眷、独居、高龄老人居多，大量子女常年旅居海外，无法贴身照料长辈。过去，“烧一顿、吃两顿”是不少独居老人的生活常态，饮食健康难保障，也让在外侨胞始终牵挂。

老人们在食堂内用餐。文成县委宣传部供图

为解决这一难题，侨胞洪玉港牵头成立了村级爱心基金会，联动村“两委”、海内外侨胞捐资聚力，共同运营老年食堂，开启了这场助老公益的近十年征程。

公益之火一经点燃，便在接续传承中越烧越旺。近十年间，爱心基金会平稳完成两届班子交接，孝老敬老的初心始终未变。2024年，侨胞胡从木接过爱心接力棒，接续扛起助老公益重任。

“前辈们打下了好基础，这件造福老人的好事，必须稳稳接好、扎实办好。”胡从木说，接手后他主动向前辈取经，倾听老人诉求，优化基金会运营机制，让这份爱心接力走得更稳更暖。

近十年涓滴汇聚，老年食堂项目累计收到爱心捐资20万元，日常就餐人数从最初的十余人增至30余人，村里低保对象、残疾人、80周岁及以上老人可免费就餐。爱心善款没有停留在账面，而是持续转化为实实在在的服务提升，食堂运营理念也从“保障吃饱”升级为“保障吃好、吃得健康”。

“我们按一荤两素一汤搭配，跟着季节和人数灵活调整。”食堂负责人汪小珍介绍，依托爱心基金会支持，食堂硬件设施不断完善，食品安全管理不断规范，菜品结合老年人生理特点定制，做到少油少盐、软烂适口。针对行动不便的老人，村里还安排志愿者上门送餐，确保爱心服务不漏一人。

一餐餐热饭的稳定供应，离不开规范长效的协同机制。大坑村党支部书记胡玉赣表示，近十年爱心接力改变的不只是老人的餐桌，更重塑了村级养老模式，涵养了孝老敬老的乡村新风。“为了不辜负每一份爱心，村里建立了常态化对接公示机制，专人对接基金会，定期公开资金明细和运营情况，主动接受村民监督。”胡玉赣介绍，村里还联动志愿者队伍协同发力，探索出可持续的村级养老路径，“真正实现了小食堂服务大民生、小善举涵养大文明。”

据悉，周壤镇将总结推广大坑村公益助老经验，完善资金监管、食品安全、志愿服务等长效机制，凝聚更多侨胞与社会爱心力量，整合各类养老服务资源，持续擦亮侨乡暖心养老品牌，让向善之风在文成大地代代相传。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 温州文成：十年捐资暖夕阳 老年食堂守护“舌尖暖意”

作者：夏林艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com