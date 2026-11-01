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温州瑞安：男子深陷骗局 民警苦劝3小时让其迷途知返

学习强国温州平台 2026-11-01 10:07:34
近日，温州瑞安一男子深陷“刷单返利+网络交友”骗局，民辅警苦劝3小时，成功保住42000元。

　　近日，温州瑞安一男子深陷“刷单返利+网络交友”骗局，民辅警苦劝3小时，成功保住42000元。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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