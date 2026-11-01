央视新闻客户端 2026-11-01 10:59:53

11月1日，强制性国家标准《中小学校教室采光和照明卫生标准》正式实施。新标准增加了多项关键指标要求。并且，对采光方向、采光系数、眩光控制、照明色温和显色指数、照明功率密度以及采光照明测量方法进行了修订和完善。

11月1日，强制性国家标准《中小学校教室采光和照明卫生标准》正式实施。

新标准增加了多项关键指标要求，例如，采光均匀度、冬至日满窗日照时间、玻璃颜色透射指数和可见光透射比、闪变指数、频闪效应可视度等。并且，对采光方向、采光系数、眩光控制、照明色温和显色指数、照明功率密度以及采光照明测量方法进行了修订和完善。

此前发布的《儿童青少年“五健”促进行动计划（2026—2030年）》将儿童青少年视力健康促进行动纳入其中，明确到2030年要实现：6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到32%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段近视率下降到70%以下等目标。

那么，教室的采光和照明情况会对孩子们的视力产生怎样的影响？保护视力要严防蓝光吗？看不见的频闪是怎么让眼睛更疲劳的？

并不是只要存在蓝光就会伤眼

蓝光是一种可见光，是进入人眼后在视觉上引起蓝色视觉效果的电磁波。电磁波谱中，波长越短的光，单光子能量越高。当445纳米以下波段的蓝光大强度、长时间进入人眼的时候，可能对视网膜产生不可逆的光化学损伤。

首都医科大学附属北京同仁医院眼科副主任医师、博士研究生导师田磊指出，只有蓝光强度、照射时长达到风险阈值，才有可能引发眼部不适，甚至带来视网膜损伤。

不过，仍需注意的是，过度接触蓝光，特别是长时间注视电子设备屏幕发出的人工蓝光，可能会导致视觉疲劳。

肉眼不可见的频闪怎么让人越看越累？

频闪是由于电流不稳定或灯具本身的设计问题，导致的光源闪烁。很多时候，肉眼看着光源稳定，但如果打开手机的照相机，对准点亮的灯具，就能看到灯光在不断闪烁。在频率低于15赫兹时，人眼可感知到频闪，但当光源振荡频率达到50赫兹以上，人眼就不易察觉到频闪。

田磊指出，虽然肉眼看不出灯在“一闪一闪”，但视觉系统已经在默默调节、适应光线变化了。如果长期处在这种光源环境下，就容易出现眼睛疲劳等问题。

人们可通过用手机拍摄光源的方式来检查有无条纹状频闪。

“大路灯”真的能保护视力吗？

孩子回到家，又该选择什么样的照明工具？

近几年来很火的“大路灯”，凭借“能上下发光”的特点，可谓是火遍家长圈，虽然现在热度稍微降温，但依旧是很多家庭的首选读写灯。

它最大的特点是“上下双光源结构”，下方灯光照亮书桌，上方灯光打向天花板漫反射，补齐房间背景光。

大路灯VS台灯光照对比 图源：上海市消保委公众号

市场上部分商家将“大路灯”这类照明产品与“预防近视”的使用效果挂钩。

对此，田磊指出，“大路灯”对于整个室内的照明是比较友好的，能在一定程度上减少亮度的差异，增加如全光谱或红光的灯珠。但是，其对近视的防控效果还需要进一步的临床研究。

上海市消保委今年曾对20款热销“大路灯”开展了比较试验。

对于“大路灯”护眼及近视防控的关系，上海市消保委提醒：无论是“大路灯”还是读写台灯，均不具备逆转或治愈近视的功能。灯具所能发挥的作用，仅限于优化局部光照环境、缓解视觉疲劳，从而在一定程度上辅助延缓近视发展。

真正有效的近视防控手段，仍以充足的日间户外活动、规范的读写姿势以及合理的用眼时长为核心。此外，灯具功率反映的是其光输出能力，功率较高的“大路灯”主要适用于大面积空间的补光需求，并不等同于更优的护眼效果。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 教室采光照明新国标11月1日起实施，如何让学生们“看得舒适”？

本文转自：温州新闻网 66wz.com